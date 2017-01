FIFA lanzó Mundial ampliado y se asegura u$s 1000 M más en ingresos

La Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) aprobó ayer un cambio histórico en la organización del Mundial de Fútbol: a partir de 2026 participarán 48 países distribuidos en 16 grupos de 3 equipos cada uno.

La última modificación se había dado en Francia 1998, cuando se amplió de 24 a 32 equipos, distribuidos en 8 grupos, que clasificaba a los dos primeros a los octavos.

Además del atractivo deportivo, existe un claro argumento económico detrás, ya que el nuevo formato generará al menos u$s 975 millones adicionales respecto al actual.

El principal aumento llegará de la mano de las retransmisiones audiovisuales, ya que los ingresos por este concepto pasarían de una previsión de u$s 3100 millones para Rusia 2018 a u$s 3605 millones.

Según datos internos de la organización, a los que ha accedido Associated Press, y que releva el sitio especializado Palco23, la recaudación del área de marketing pasaría de u$s 1520 millones a u$s 1890 millones, mientras que en el resto de áreas el crecimiento sería más modesto.

El incremento en el número de encuentros conseguiría que las ventas de entradas alcancen los u$s 520 millones, frente a los u$s 450 millones que se confía en obtener en la edición de 2018. La comercialización de espacios de hospitality pasaría de u$s 140 millones a u$s 155 millones, mientras que la de merchandising avanzaría de u$s 310 millones a u$s 325 millones. El modelo aprobado es el más lucrativo de todos los que ha planteado el titular de la FIFA Gianni Infantino.

Según aseguran, la ampliación del torneo no supondrá una carga adicional de encuentros. El esquema asegura que cada combinado nacional disputará un máximo de siete partidos, mientras que la media de encuentros por día seguiría en 4,6, en línea con la forma actual. El número de duelos en la fase de grupos se mantendría en 48, mientras que las eliminatorias se duplicarían, hasta 32.

La cita, que tendrá 80 partidos en 32 días, doce estadios y habilita a que el Mundial sea organizado por más de un país de la misma confederación, también asegura que el beneficio neto será mucho mayor. Porque, si bien los ingresos subirán en u$s 975 millones, los costos sólo lo harán en u$s 335 millones (de 1980 millones a 2315 millones), arrojando un beneficio neto adicional de u$s 640 millones.

Por otra parte, quedan por definir las plazas que quedarán para cada una de las confederaciones.