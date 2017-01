El bitcoin reta al oro como alternativa de inversión más valiosa

Un nuevo desplome empañó el espectacular arranque de año del bitcoin. Al comenzar el ejercicio superó el nivel de los u$s 1000 por primera vez en tres años, y poco después, su escalada llegó a igualar el precio del activo refugio por excelencia, el oro.

En las plataformas chinas de negociación Huobi y OKCoin, el bitcoin llegó a rozar la semana pasada los u$s 1200, con u$s 1197. Durante unos instantes, la divisa virtual se situó por encima de los u$s 1.166 con los que cotizaba entonces la onza de oro.

El rally alcista del bitcoin encontraba continuidad en el arranque de 2017, después de un 2016 en el que superó con creces la revalorización de todas las monedas físicas. En el ejercicio pasado se disparó un 125%.

En tanto, mucho más desfavorable fue el balance del yuan. La divisa china se desinfló cerca de un 7% en 2016, su mayor caída anual desde el año 1994, y sus efectos avivaron la polémica sobre la conversión del bitcoin en una 'divisa refugio' en China.

Precisamente los inversores chinos que no se resignan al goteo bajista de su divisa son los más activos a la hora de buscar una alternativa en el bitcoin.

Las caídas del yuan, y las perspectivas bajistas que aún auguran varias firmas de inversión para 2017, han convertido a China en el mercado que roza el monopolio en la cotización del bitcoin. Más del 90% de las operaciones sobre la divisa virtual se realizan en el gigante asiático.

Sin embargo, esta hegemonía tiene sus inconvenientes. Una simple advertencia del banco central de China activó a finales de la semana pasada una desbandada en el bitcoin. En su comunicado, alerta de las fluctuaciones anormales que ha registrado en las últimas jornadas (ha llegado a dispararse un 40% en dos semanas), e insta a sus ciudadanos a realizar inversiones racionales en este contexto de máxima volatilidad.

En este sentido, los analistas añaden que la advertencia del banco central podría suponer un primer paso para introducir algún tipo de restricciones a la inversión en la divisa virtual, tan de moda en China como alternativa al yuan.

La reacción de los inversores no tardó en llegar, y el desplome del bitcoin roza ya el umbral del 30%. Su cotización cayó por debajo no sólo de la barrera de los u$s 1000, sino incluso de los u$s 900.