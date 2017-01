Proyectan modificar el sistema

"No hay ninguna iniciativa en este momento en ANSeS para analizar la suba de la edad jubilatoria", sostuvo el director ejecutivo de ANSeS, Emilio Basavilbaso, a radio La Red. Aunque aclaró que el Gobierno trabaja en una comisión que presentará en el Congreso un proyecto de ley para modificar el sistema jubilatorio argentino. Basavilbaso justificó que ese cambio es necesario porque con el actual sistema "o se hacen los 30 años de aportes o nada", porque en el pasado hubo moratorias que ya están finalizando para quienes no aportaron.

El Tesoro paga la Pensión Universal a la Vejez, un 80% de una jubilación mínima. "La pensión universal es el primer paso. Queremos que haya un beneficio universal para todos los adultos mayores, que no dependa de aportes", enfatizó y apuntó: "El 30% de los trabajadores no tiene aportes".