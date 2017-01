Apple redujo el sueldo de Tim Cook

El gigante tecnológico Apple tomó la decisión de recortar el salario del director ejecutivo, Tim Cook, en función de que no logró cumplir los objetivos fijados en ventas y beneficios.

La información fue confirmada por el sitio de The Wall Street Journal. Según la información, el sueldo de Cook fue reducido en u$s 1,5 millones. No es la primera vez que el CEO de Apple sufre recortes en sus ingresos.

El año pasado, pasó de cobrar u$s 10,28 millones a u$s 8,75 millones.

En declaraciones pasadas, Cook aseguró que sus beneficios dentro de la empresa irían desapareciendo de manera paulatina. Al ajuste en su sueldo, se une la reducción de los salarios de otros miembros de la junta ejecutiva, que percibirán un 9,6% menos.

Las ventas de Apple alcanzaron los u$s 215.600 millones en 2016, un 3,7% por debajo de la meta fijada por la empresa, de u$s 223.600 millones. Y su beneficio operativo fue de u$s 60.000 millones, un 0,5% menos de lo previsto, de u$s 60.300 millones.