Basavilbaso negó que por ahora vayan a elevar la jubilación mínima

El director ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, confirmó hoy que el programa de Reparación Histórica alcanzar este mes a un millón de jubilados.

Consideró que el 2016 fue un año en el que el organismo previsional registró "un buen avance" porque se decidió solucionar litigios con jubilados, por lo que ya se han pagado más de 600.000 reajustes.

Dijo que el programa de Reparación Histórica sigue a "buen ritmo" dado que en enero se incorporarán unos 300.000 jubilados al reajuste para llegar al millón de personas de la tercera edad beneficiadas por esta iniciativa.

Al ser consultado sobre si la ANSeS pretende elevar la jubilación mínima al mismo nivel que el Salario Mínimo, Vital y Móvil, Basavilbaso dijo que él y su equipo están "estudiando distintas alternativas".

Pero aclaró que, a partir de la Reparación Histórica, habrá "muy pocos casos" de personas que aportaron al sistema previsional durante los 30 años de requisito y seguirán cobrando la jubilación mínima.

Indicó en declaraciones a radio La Red que la Argentina tiene desde hace un par de años una de las coberturas previsionales más altas del mundo, que supera el 97%, por lo que la mayoría de los adultos mayores tienen alguna prestación de ANSeS.

Con respecto a si van se va a elevar la jubilación mínima al nivel de salario mínimo, dijo: "Estamos viendo distintas alternativas. A nosotros nos gustaría elevar la mínima". Según el funcionario, hoy la Argentina "tiene una de las coberturas más altas del mundo, con una mínima de $ 5.661 para arriba".

Aunque aclaró que por ahora "no hay ninguna iniciativa de elevarla"; y que se presentará un proyecto de ley en el Congreso proponiendo cambios en el sistema jubilatorio argentino en razón a la actual exigencia de tener 30 años de aporte. "Hablamos de una pensión universal al adulto mayor. Los de más de 65 años van a tener el 80% de una jubilación mínima, hayan hecho o no aportes. La pensión universal es el primer paso. Queremos que haya un beneficio universal para todos los adultos mayores, que no dependa de aportes. El 30% de los trabajadores no tiene aportes. Hay gente de 65 años que no tiene ahorros y el Estado no puede dejar a esos adultos mayores. Esa pensión la paga el tesoro y no los trabajadores", aclaró.