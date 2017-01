El diputado del Frente Renovador y líder de la CGT, Héctor Daer, pidió ayer al Gobierno "encaminar la economía para reactivarla", mientras que también reclamó "poner en marcha el país".

"Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es encaminar la economía para reactivarla y poner en marcha el país. Después veremos cuáles son las distorsiones", consideró el dirigente sindical. De ese modo, el gremialista criticó: "Hay más desempleo; hay más pobreza y caída del poder adquisitivo". En ese sentido, sostuvo que "la CGT no va a resignar derechos".

Según su criterio, "el problema es que los formadores de opinión le hagan creer al Gobierno que las cosas andan bien". En diálogo con "Radio Con Vos", cuestionó que "la situación de los trabajadores no ha sido la mejor en todo 2016" y advirtió: "No sólo no ha sido la mejor, sino que ha empeorado".