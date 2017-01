El ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde se refirió ayer a la situación política actual, en el programa radial "Toma y Daca, en Radio con Vos (FM 89.9).

A 15 años del inicio de su gobierno de transición, Duhalde aseguró que el peronismo "no tiene alternativas ni candidatos" con chances de competirle al Gobierno este año ni en las presidenciales de 2019. Sobre Cristina Fernández de Kirchner, el ex gobernador bonaerense dijo que "es el Menem de hoy", con caudal de votos pero fuerte imagen negativa.

Respecto al desempeño del Gobierno pronosticó un 2017 con resultados económicos negativos y dijo avizorar más ajuste. "Los que me aconsejan dicen que 2017 va a ser un poco mejor pero el crecimiento, de 2 a 3%, no va a llegar a los más pobres. Pero el año realmente difícil va a ser 2018", advirtió Duhalde.