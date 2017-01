Macri regresa de sus vacaciones y busca quitar la campaña de la agenda inmediata

Luego de dos semanas de vacaciones con su familia en Villa la Angostura, el presidente de la Nación Mauricio Macri retomará hoy la actividad y empezará a transitar un año que, más allá de los desafíos políticos y económicos que supone la gestión, tendrá como eje trascendente las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en el segundo semestre y que significarán para Cambiemos el primer reto en las urnas desde que Macri fue electo en noviembre de 2015.



"Ojalá las elecciones no copen la agenda y podamos gestionar sin estar pendientes del armado de las listas", aseguran fuentes oficiales cuando se les consulta sobre la relevancia que tendrá la agenda electoral. Es que, al menos desde el mensaje, el macrismo busca cambiar el paradigma y romper con el molde de que a los años impares los consume la campaña. "No podemos pensar en eso cuando 2017 será el primer año que se trabajará con un presupuesto propio y cuándo, creemos, el país volverá a crecer", argumentan en Casa Rosada. Sin embargo, Macri y su entorno saben que la elección de medio término será determinante para pensar en una reelección en 2019 y, por eso, son conscientes de que los logros de gestión y la reducción de "malas noticias" van a ser fundamentales en los meses de campaña.



Enero, por caso, viene siendo escenario de diferentes medidas que afectan el bolsillo. La quita en la devolución del 4,13% del IVA en las compras, la decisión de reducir el número de jubilados beneficiados con los medicamentos gratuitos de PAMI y la suba anunciada en peajes, parquímetros y naftas, son algunos ejemplos de ello. Las expectativas inflacionarias de especialistas del sector, a partir de ello, se ubican entre el 21 y 23% anual, lejos del 17% que previó el Ejecutivo en el presupuesto 2017.



En su regreso, Macri mantendrá diferentes reuniones de seguimiento con los equipos de los distintos ministerios. Mañana será momento de tomarles juramento a los nuevos ministros, de Hacienda Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, quienes vienen trabajando desde principios de la semana pasada, en reemplazo de Alfonso Prat-Gay, quien por pedido del Presidente dejó el cargo de ministro de Hacienda y Finanzas el 26 de diciembre.



El miércoles, Macri compartirá un acto con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la figura de Cambiemos con mayor nivel de aprobación y quien se perfila como una protagonista clave para el espacio en los comicios de una provincia que representa casi el 40% de los votos de todo el país.



En pos de ello, será clave el gesto de apoyo que Presidencia dará a la Provincia, al girarle a través de un decreto que se formalizará en las próximas horas, $ 25.000 millones del Tesoro nacional, que representan la mitad del dinero anual que Buenos Aires reclama por el congelamiento del fondo del conurbano a mediados de la década del 90, caso que Vidal llevó incluso a instancias de la Corte.



También el miércoles, Macri viajará a Córdoba para ser parte, junto al gobernador justicialista Juan Schiaretti, del tradicional festival folclórico de Jesús María. El acercamiento al mandatario cordobés tiene que ver con un intento por consolidar el alto nivel de aceptación que Cambiemos tiene en la segunda provincia con más peso en el padrón, en la que en el ballottage 2015 Macri se impuso con más del 70% de los votos.



El Presidente retoma la actividad en medio de conflictos ambientales como los incendios e inundaciones de la semana pasada. El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, es uno de los más observados por no haber cumplido con las metas previstas el año pasado. Pero fuentes oficiales aseguran que "el recambio ministerial terminó" con la salida de Prat-Gay.