Miles de mexicanos volvieron a salir a las calles en protesta contra el "gasolinazo". El aumento del 20% del precio de los combustibles generó durante varios días cientos disturbios, saqueos y detenidos. Luego de varios actos de vandalismo, que generaron miles de detenidos en todo el país, se registraron en la mayor parte de las plazas del país marchas con consignas como "No + gasolinazos" o "¡Fuera Peña (Nieto)!".



En Guadalajara, capital del occidental estado de Jalisco, se celebró una de las marchas más multitudinarias, con al menos 5.000 asistentes.



En el estado de Morelos, además, los manifestantes "tomaron" las casetas de peaje dejando pasar a los automóviles sin pagar la tarifa.



El gobernador de Veracruz, Miguel Angel Yunes, aseguró que los desmanes y robos cometidos en ciudades de 15 municipalidades del estado se trataron de actos delictivos disfrazados de manifestaciones.



Entre las cientos de personas detenidas se encuentran quienes participaron directamente en los actos vandálicos, pero también varios presuntos responsables de convocar a través de las redes sociales a cometer delitos, detalló el gobernador.



Más de 100 detenidos fueron presentados ante jueces y sujetos a la medida de prisión preventiva, en su mayoría bajo cargos de robo y terrorismo, delitos graves en la regulación estatal que ameritan penas que pueden llegar a los 30 años de prisión.



El presidente Enrique Peña Nieto señaló que "la medida no será revertida" y aclaró que "si no se incrementan los precios, se verán afectados los programas sociales".



El gobierno mexicano afronta una crisis política y económica que deja al mandatario en una posición débil.



En primer lugar la violencia no cede. El año 2016 marcó un récord de violencia reflejado en casi 21.000 asesinatos.



Enfrentamientos entre los carteles de la droga y otros grupos criminales por controlar el territorio hicieron que los homicidios dolosos aumentaran casi un 300% en el norte del país.



El segundo gran problema que debe enfrentar es la crisis económica que puede agravarse con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Los desequilibrios fiscales que ya afectan al presupuesto del país corren el riesgo de agravarse luego de las propuestas del magnate neoyorquino que consisten en sancionar a las empresas que inviertan en México sin hacerlo en Estados Unidos, frenar el envío de remesas, frenar la inmigración -con la construcción de un muro incluido- y revisar el Tratado de Liber Comercio (TLCAN).



Varios economistas dicen que se esperan un creciente ritmo de endeudamiento, desequilibrios externos y la amenaza de una aceleración en la inflación. Si Trump avanza con aranceles a las exportaciones mexicanas o un impuesto a las remesas les costará por lo menos 0,5% a la economía.