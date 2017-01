La AFA en los tiempos del cólera

El miércoles 30 de julio de 2014 el periodista Ernesto Cherquis Bialo, ex vocero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decía: "Nos ha dejado Julio Grondona a los 82 años. Quiero agradecerles la comprensión de que esto será la única declaración de hoy". Desde entonces, la entidad mayor del fútbol argentino se asemeja a una gran embarcación que navega sin rumbo en medio de una tempestad, tratando de evitar el naufragio. Hoy la crisis institucional, económica y financiera continúa como consecuencia del fuego cruzado entre dirigentes y los representantes del gobierno del presidente Mauricio Macri. En la disputa por adueñarse del poder vacante participan los clubes ‘grandes’, el Comité de Regularización designado por la FIFA, (por estos días a cargo de Javier Medin, ex asesor legal de Boca Juniors), y los clubes ‘chicos’ que adhieren a la agrupación ‘Ascenso Unido’, que lidera Claudio Tapia, presidente de Barracas Central.



El jueves pasado, en una demostración de fortaleza, Tapia y los clubes del ascenso lograron el aval de 50 firmas de asambleístas, requiriendo del Comité de Regularización el llamado a una asamblea general extraordinaria para elegir al nuevo presidente, fijándose la fecha del 15 de febrero. Esta petición se sustenta en el Artículo 9 del estatuto de AFA (Cláusula transitoria V, Ap. 9, versión de julio de 2016) donde se expresa que podrá convocarse a asamblea extraordinaria "a pedido de los dos tercios de los miembros de la Asamblea, formulado por escrito". Vale recordar que el gobierno de la AFA está a cargo de la asamblea que es la autoridad suprema, el presidente (vacante), el Comité Ejecutivo (suspendido) y el Consejo Federal que es el órgano ejecutivo del fútbol del interior (Art. 7 Estatuto AFA).



Entre los puntos del ‘orden del día’ propuesto por los clubes del ascenso, sin el aval de la mayoría de los clubes de 1ra.división, se incluye (9) "la elección a presidente para el período comprendido entre el 16/02/2017 y 25/10/2021" y (10) "la consideración y aprobación de un nuevo estatuto de la AFA conforme el texto elaborado por la FIFA, Conmebol con la presencia del Comité de Regularización y representantes de los clubes". Estos últimos dos puntos deberían variar el orden, para así cumplir primero con la aprobación del nuevo estatuto según el mandato de la FIFA, y recién después convocarse a elecciones a presidente. Ahora le compete al presidente de la FIFA Gianni Infantino, acelerar la presentación del esbozo de nuevo estatuto de AFA y acortar los tiempos para la convocatoria a asamblea, contemplando la consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario y la Cuenta de Recursos y Gastos al 30 de junio de 2016, más el Cálculo Preventivo de Recursos y Gastos hasta junio de 2017.



Los clubes de 1ra. división y del ascenso no han percibido la cuota prometida por el Gobierno para el mes de diciembre ($ 350 millones), debido a la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el convenio del programa Fútbol Para Todos, cuyo vencimiento fuera pactado para agosto de 2019. Esta decisión impacta directamente en la mayoría de los clubes de categorías menores, que están en cesación de pagos por haber atado sus presupuestos al dinero proveniente de los derechos de TV. En el fútbol también se impone evaluar la aplicación de políticas graduales a fin de no expulsar del circuito económico a miles de personas que trabajan en los clubes. A los dirigentes del fútbol profesional les cabe hacer un sinceramiento de recursos y gastos, y a los gobernantes les incumbe elaborar un plan global considerado como una política de Estado, para que los miles de clubes del fútbol aficionado no desaparezcan y ejerzan el rol que les marca su historia, a favor del deporte, la socialización y la educación.



La AFA no puede quedar dividida ni debilitada por la enfermedad que genera la lucha entre poderes sectoriales.



Por andar a la deriva, la Selección Argentina estuvo a 18 minutos de sufrir una tragedia aérea, tras haberse contratado el mismo avión de LaMia que semanas después se estrelló en las cercanías del aeropuerto de Medellín, cobrándose la vida de 71 pasajeros, entre ellos, 19 jugadores del Chapecoense de Brasil. En la novela ‘El amor en los tiempos del cólera’, Gabriel García Márquez (1927-2014), merced al realismo mágico, nos muestra cómo sus personajes centrales, víctimas de la pasión, se apartan de la realidad. Así, una longeva pareja de amantes persuade al capitán del barco de izar una bandera amarilla como señal de epidemia, con el fin de permanecer en soledad. Tras 50 años de desencuentros, los enamorados remontan una y otra vez el río Magdalena, cruzándose con los cadáveres que bajan a causa del cólera. Para evitar un viaje sin regreso, hoy la AFA necesita del consenso.