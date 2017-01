La CGT reclamó al Gobierno

Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, reclamó hoy al Gobierno "encaminar la economía" y advirtió que "un problema" para la Casa Rosada "es que le hagan creer que las cosas andan bien".

El dirigente, además, sostuvo que "la situación de los trabajadores no ha sido la mejor en todo 2016, y no sólo no ha sido la mejor, sino que ha empeorado. Hay más desempleo y hay más pobreza", fustigó.

"El Gobierno, lo primero que tiene que hacer es encaminar la economía para reactivarla y poner en marcha el país. Después veremos cuáles son las distorsiones", planteó el dirigente de la sanidad.

En diálogo con Radio Con Vos, Daer sostuvo además que "el problema es que los formadores de opinión le hagan creer al Gobierno que las cosas andan bien".

Durante la semana pasada, Daer había dicho que es "muy crítica" la situación por los despidos en el sector industrial y advirtió que el Gobierno tiene que "corregir las cosas" porque, en caso contrario, "vuelca".

"Lo que uno tiene que hacer cuando se va al pasto es corregir las cosas y volver al asfalto, porque si no corrige, vuelca. Eso es lo que estamos alertando al Gobierno", enfatizó. Si bien admitió que hay problemas "que vienen de arrastre", remarcó que "hay cuestiones que son producto de las medidas que ha tomado el Gobierno".

"Necesitamos que el Estado intervenga, pero además, que los empresarios comprendan que no podemos estar pasando por esto. Si no tienen una visión hacia el futuro, estamos realmente complicados", manifestó Daer.

Al apuntar directamente contra la conducción de la UIA, alertó que si siguen "sin tener una mirada de futuro, se va a hacer difícil la viabilidad social del país". La CGT denunció el pasado miércoles que continúan los despidos en diversas ramas de la industria, por lo que sus autoridades advirtieron que los empresarios "atentan contra la paz social, al tiempo que violan los compromisos asumidos en la mesa de diálogo".