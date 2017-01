Lejos de su récord, el dólar vuelve a caer y cotiza a $ 16,17

El dólar minorista retrocedía 6 centavos y se colocaba en los 16,17 pesos, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).

De esta forma, la cotización del billete borra las ganancias que lo llevaron a tocar un nuevo récord de $ 16,37.

El dólar mayorista también mostraba un comportamiento similar, al perder 9 centavos hasta los $ 15,87.

El dólar Banco Nación (BNA) cotizaba a $ 16,20, mientras que el dólar blue operaba a $ 16,85.

Ayer, el Gobierno dio marcha atrás con el último resabio del cepo y autorizó la compra de dólares en efectivo sin límite.

Hasta ahora, los topes que regían para la compra o venta de moneda extranjera en efectivo eran de u$s 2500 mensuales para residentes y de u$s 10.000 para no residentes.