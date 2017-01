Por viajes a Brasil y demanda récord, ya se agotaron los reales en la City

"Poneme arriba de todo en la lista de espera y avisame apenas te lleguen los reales". Este es uno de los tantos pedidos que recibió ayer Fernando Pepe, gerente de Cambios del Banco Supervielle, que espera para hoy a la mañana la llegada de una partida de u$s 500.000 en reales, que no vienen de Brasil, como se supone, sino desde los Estados Unidos, porque el clearing es a través de los bancos corresponsales.



Las casas de cambio no tienen bancos corresponsales a quienes pedirles billetes, por lo que no pueden importar, sólo se pueden nutrir con la oferta, por lo que suben el precio de compra para tentar a los brasileros que veranean acá. Claro que al mismo tiempo elevan el precio de venta, de modo que se ensancha el spread, como se denomina en la jerga a la diferencia entre la punta compradora y la vendedora. Otra de las formas que tienen para abastecerse de reales es conectarse con casas de cambio de Posadas, en la frontera con Brasil, y le hacen compra hormiga cuando alguno de sus directivos viene con una valija para acá.



"Este verano 1,4 millón de argentinos irán a Brasil: nos saquearon todos los reales que teníamos. No sólo nos pasó a nosotros, sino a todo el mercado. Ahora nos iremos fijando el ritmo de venta y capaz que en cinco días tengo que levantar el teléfono y encargar otra partida de u$s 500.000", grafica el directivo del Supervielle, que vendió u$s 1 millón en reales desde el 15 de diciembre, sobre un total de u$s 5 millones que se comercializaron entre todos los bancos y casas de cambio en ese período. "Se vendió todo lo que había en existencia. No se vendió más porque no había", advierte Pepe. Sucede que en pequeñas ciudades de Brasil es difícil conseguir casas de cambio, y en el hotel la cotización nunca es conveniente.

Por precaución

Para quien viaja a Brasil en auto, recomiendan que se lleve algo de reales para tener para los peajes, la nafta y por cualquier eventualidad que pueda llegar a surgir. En caso de que se le pinche una rueda y tenga que ir a una gomería, quizás no acepte tarjeta de crédito, y tampoco dólares.



Cuando sí se puede tarjetear, hay que tener cuidado con la cotización que se terminará pagando, porque en Brasil (y lo mismo en Chile y en Uruguay) el comercio descuenta el cupón de la tarjeta en un banco, que cobra una comisión por pasar de real a dólar, que no se sabe cuál es, con lo que se corre un riesgo. Luego, el banco de acá cobra otra comisión por pasarlo de dólares a pesos, excepto que el resumen se quiera pagar dolarizado. Suelen surgir quejas de clientes por el tipo de cambio, pero en los bancos se defienden que es por la comisión que le cobra la entidad en el primer destino, donde desconocen su política de cambio.



En el mercado el 95% de lo que venden son dólares, luego le siguen ahora los reales, a continuación los chilenos, después euros para quienes se van a Europa y finalmente los pesos uruguayos. Es que los veraneantes saben que los uruguayos están muy dolarizados, negocios y restaurantes toman los dólares, por lo que no hay problema.



En Chile las casas de cambio pagan más pesos chilenos por dólar que las entidades locales, por lo que conviene cambiar directo ahí.