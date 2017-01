Paro en la línea C de subte: para el Gobierno,

Desde esta mañana, trabajadores de la línea C del subte realizan un paro en el servicio. Reclaman mejores condiciones laborales por las obras que realiza el Gobierno en la estación Constitución. Para el Gobierno, la medida de fuerza "es injustificada".

"Ya los hemos escuchado denunciar cualquier cosa, todo el tiempo", aseguró el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y agregó: "Todo se previó, estaba hablado; la obra estaba anunciada hace meses, y de un día para otro, sin avisar, empiezan a aparecer estos reclamos".

Para Rodríguez Larreta, el conflicto está relacionado esta vez con la modificación del régimen de trabajo. "En la única línea donde tuvimos paro el año pasado fue en la C, pareciera que es en la única donde hay problemas".

"Hay algo que excede a lo laboral", expresó el jefe de gobierno porteño en diálogo con radio La Red.

La palabra de los Metrodelegados

El delegado gremial de los trabajadores del subte Néstor Segovia aseguró hoy que el paro que se lleva a cabo en la Línea C de subterráneos continuar hasta que la empresa mejore las condiciones laborales en el obrador de la estación San Juan.

"Queremos un baño como la gente, un cuarto como la gente, ayer no teníamos ni agua para tomar. Si no me dan todas las condiciones el paro no se va a levantar. Qué quieren? Que los compañeros vengan a cagar a la plaza?", manifestó Segovia.

"El paro va a seguir, a las damas le pusieron un baño químico y ninguna se quiere sentar ahí. Le pedimos a la empresa que mejore las condiciones de trabajo, así no se puede trabajar, no somos animales", añadió en diálogo con la prensa.

La interrupción del servicio fue iniciada hoy de manera sorpresiva y como consecuencia unos 200 mil usuarios se vieron perjudicados para movilizarse a través de la ciudad.

El servicio se encontraba ya limitado entre las estaciones Retiro y San Juan, debido a trabajos de remodelación que se realizan en la estación Constitución, a lo que se suma que se encuentra limitado el servicio de la Línea D por problemas técnicos.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denunció "condiciones de seguridad e higiene mínimas" mientras que la empresa Metrovías denunció que "los metrodelegados se niegan a cumplir su horario de trabajo".

Por su parte el "metrodelegado" Segovia expresó que desde hace dos meses mantienen discusiones con la empresa para mejorar las condiciones de trabajo reclamando por el acondicionamiento de un vestuario, un comedor, y establecimiento de "normas b sicas para trabajar".

"Lo único que dijo Metrovías fue: hace andar los trenes hasta que vayamos a resolver los problemas. Pero si queda gente sin viajar es por culpa de la empresa", indicó.

"No vamos a trabajar en esas condiciones. Si una mujer se tiene que sentar donde cagó un hombre no podemos trabajar acá. Quiero que me den todas las condiciones, de otro modo el paro no se va a levantar", agregó.