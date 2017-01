El Estado asume con más reintegros que está en deuda con las empresas

Nunca serán motivo de un reclamo de la CGT, como sucedió con el Impuesto a las Ganancias, ni tendrán el atractivo como anuncio de la reforma tributaria que deberá diseñar Nicolás Dujovne. Pero el aumento del reintegro a las exportaciones que está por aplicar el Gobierno hoy es mucho más importante para la economía que el subsidio que recibían aquellos que hacían sus compras con tarjeta de débito.



Decir que las empresas no deben exportar impuestos puede parecer un tanto obvio. Por eso la AFIP también genera una devolución del IVA. Pero durante mucho tiempo este criterio estuvo sujeto a criterios distorsionados de caja. En la gestión anterior, el Fisco retrasaba o directamente obstruía el cobro de estos fondos porque consideraba que los privados tenían espalda suficiente para bancar ese sobrecosto tributario, y que los recursos estarían mucho mejor gastados si se destinaban a sectores desprotegidos.



Los reintegros no son un subsidio. Son impuestos ya pagados, que son devueltos para mejorar la ecuación de costos de los productores. Para las empresas medianas y grandes, esta mejora ayudará a equilibrar su rentabilidad. Para las pymes que quieren cruzar las fronteras, puede ser la diferencia entre vender y no vender.



La decisión oficial de incrementar estos recursos es una forma de reconocer también el peso distorsivo de gravámenes como el impuesto al cheque, aún a riesgo de quitarle urgencia a la reforma que debería eleminar o reducir este tributo. También deja en claro que en el actual esquema de tipo de cambio flotante, mientras haya que emitir deuda para cubrir el déficit fiscal, será difícil recuperar competitividad cambiaria.