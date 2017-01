La Bolsa extendió su buen momento a 5 alzas seguidas: ganó 1,9%

Ayer, la bolsa porteña volvió a subir por quinto día consecutivo y logró superar el récord de los 18.000 puntos y cerrar en las 18.143 unidades. Desde la primera rueda del año, el Merval ya lleva acumulado un 7,9% de ganancias.

Con un alza de 1,9%, ayer el Merval se movió impulsado por las energéticas y el buen humor de los mercados de referencia. Sin embargo, el volumen fue menor que el de ruedas anteriores: con $386 millones operados representó un 23% menos que en la previa.

Los papeles que más ganaron fueron los de Petrolera del Conosur, que saltaron 12,9%. Desde que se sumó al índice, –este lunes junto con Petrobras Argentina, Trasnportadora del Gas del Sur y Petrolera Pampa– la acción de la subsidiaria de Petróleo de Venezuela (PDVSA), acumula una ganancia de 68,5% y es el papel que más sube dentro del Merval en lo que va de 2017.

Lo siguieron las acciones de Edenor, que treparon 9,5%, y Endesa Costanera, con un alza de 8,6%.

En tanto, tras su fuerte desplome a fines del mes pasado cuando se anunció su pedido de concurso, Carboclor ganó ayer 8,1% y ya suma en estas tres primeras ruedas de enero un alza de 30,5%.

Las bajas estuvieron lideradas por Aluar, que cayó 2%. En segundo lugar, Transportadora del Gas del Sur, perdió 1,8%, seguida por San Miguel, que bajó 1,6%.

"Con el cierre de la víspera el Merval ahora queda a tan sólo 265 puntos de los máximos históricos que se registraron el 25 de octubre de 2016", señaló Mauro Morelli, de Rava.

Los operadores se plantean ahora si hay margen para que el Merval continúe su tendencia alcista o si en breve se vivirá un fenómeno de toma de ganancias en la bolsa local. Es que desde el 27 de diciembre pasado, el índice acumula subas superiores al 10%.

"De muy corto plazo, no descartamos luego de la salida vertical presentada una toma de ganancias. Antes igual el Merval, creemos podrá ir de forma intradiaria a marcar nuevos máximos", detallaron desde Portfolio Personal.

"Nuestra visión para es positiva para el mercado de acciones en general a mediano plazo. Creemos igual que habrá un piso de volatilidad más alto, en particular, explicado por una coyuntura externa que no esta libre de riesgos crecientes en especial, para los emergentes", agregaron.

En el mercado de renta fija, los bonos emitidos en dólares terminaron con mayoría de bajas a lo largo de toda la curva de rendimientos de entre 0,5%-1,5%.

Los dollar linked, también a la baja, finalizaron en terreno negativo, con caídas de entre 1% y 1,2%. Los títulos emitidos en pesos a tasa fija y variable entre neutros a positivos, los ajustables por CER cerraron con la misma tendencia que los de pesos y se destaca el Bocon Serie 6 (0,6%).

El riesgo país, que elabora el JP Morgan, subió dos unidades a 475 puntos básicos.