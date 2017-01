Reconocimiento de China como economía de mercado

La economía de la República Popular China no funciona de acuerdo con las condiciones predominantes en las economías de mercado capitalistas.

En primer lugar, el grado de participación del Estado y de las empresas de propiedad del Estado o con mayoría estatal, en la producción de bienes representa una proporción mayoritaria del valor de producción de una gran cantidad de sectores de la economía; como por ejemplo, la producción de acero, de aluminio, de vehículos automóviles o la producción de combustibles y sus derivados.

En segundo lugar, la formación de los precios de la economía no responde a los costos de producción de los bienes. El acceso a insumos a precios que no son de mercado; el uso de mano de obra cuyos salarios no se fijan libremente y la obtención de préstamos en condiciones y tasas artificiales, son algunos de los elementos determinantes de que los precios de producción en China no pueden ser considerados en el momento de comparar con precios de los mismos bienes producidos en una economía de mercado capitalista.

En tercer lugar, las empresas no llevan registros que responden a las normas de contabilidad internacionalmente aceptadas y pueden producir a pérdida con la asistencia del Estado.

Finalmente, el nivel de tipo de cambio de la moneda no está fijado por la oferta y demanda en el mercado de cambios.

El informe de política comercial de China realizado por la Secretaría de la Organización Mundial de Comercio OMC y presentado en la sede de la organización el 22 de julio de 2016 detalla en forma extensa y minuciosa todas las características del funcionamiento de la economía china resumidas más arriba.

En consecuencia, no existen razones ni fundamentos que justifiquen que Argentina reconozca a China como una economía de mercado capitalista.

Existe una razón adicional: es imprescindible que Argentina mantenga la posibilidad de utilizar los derechos antidumping para enfrentar situaciones donde las importaciones de bienes de origen chino compiten en forma desleal con productos nacionales similares.

En las investigaciones que deben realizarse para poder aplicar un derecho antidumping, debe demostrarse que existe un margen de dumping entre el precio de exportación de los bienes importados a la Argentina y el precio de mercado interno del país de origen de dichos bienes (valor normal).

Esta demostración puede hacerse en forma directa si la economía del país importador y la del país exportador son economías de mercado, porque la formación de precios y costos en el país exportador surge de bases comparables.

Si la formación de los precios y costos en el mercado interno del país exportador no responde a las condiciones de una economía de mercado capitalista y los niveles son artificialmente bajos, el país importador nunca podrá demostrar la existencia de dumping.

Reconocer a China como economía de mercado llevaría a la imposibilidad de utilizar el instrumento de los derechos antidumping para enfrentar situaciones de competencia desleal en la Argentina.

El perjuicio que se podría derivar de la imposibilidad de usar los derechos antidumping puede verse con facilidad observando la larga serie de productos originarios de China que están sujetos al pago de un derecho antidumping en la actualidad. Estos derechos antidumping no podrían seguir aplicándose porque China exigiría que se revisen los fundamentos de las investigaciones originales y ello redundaría en la imposibilidad de demostrar la existencia de un

margen de dumping.

El perjuicio podría ser mayor porque las importaciones argentinas de bienes originarios de China superan los

u$s 11.000 millones (2015) y la inmensa mayoría de las compras corresponden a productos industriales.