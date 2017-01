Trump nombra como representante de comercio a un proteccionista

Donald Trump nombró a un acérrimo promotor del proteccionismo como el representante comercial estadounidense (USTR), dando otra señal de que su administración está lista para asumir en el gobierno las agresivas políticas que defendió durante la campaña.

Robert Lighthizer, quien participó en las reuniones sobre el comercio del equipo transicional de Trump con la administración de Obama, ya había sido representante comercial adjunto de EE.UU. en la administración de Ronald Reagan en un momento en que la oficina era famosa por sus batallas con Japón. Tiene una larga trayectoria representando a la industria siderúrgica estadounidense como socio en la firma de abogados Skadden Arps y en los últimos años ha sido un vocal promotor de un giro proteccionista en el Partido Republicano.

Como representante comercial de EE.UU., Lighthizer desempeñaría un papel clave en el cumplimiento de las promesas de campaña de Trump de reprimir las prácticas comerciales desleales de China y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y México.

"Hará un trabajo increíble revirtiendo las fallidas políticas comerciales que han robado a tantos estadounidenses de prosperidad", dijo Trump.

"Estoy totalmente comprometido con la misión del presidente electo Trump de nivelar el campo de juego para los trabajadores estadounidenses y forjar mejores políticas comerciales que beneficiarán a todos los estadounidenses", sostuvo Lighthizer.

El nombramiento, que debe ser confirmado por el Congreso, es la última señal de lo que será el cambio en la política comercial de EE.UU.

El presidente republicano entrante prometió sacar a su país del Acuerdo de Asociación Transpacífico negociado por el presidente Barack Obama. También amenazó con imponer aranceles punitivos a China en lo que algunos temen podría desencadenar una guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

La nominación de Lighthizer provocó una respuesta tibia de por lo menos un republicano pro comercio. "Espero con interés una vigorosa discusión sobre la filosofía y prioridades comerciales de Bob", dijo el senador Orrin Hatch, jefe del comité de finanzas que celebrará las audiencias de confirmación del USTR.

La nominación tuvo una mejor acogida entre los demócratas e incluso entre activistas anticomerciales.

"Bob Lighthizer entiende el dañino impacto que las importaciones injustamente negociadas tienen para los trabajadores y negocios de EE.UU.", dijo Sandy Levin, un demócrata de Michigan quien abogóhace tiempo que se apliquen reglas comerciales más duras en EE.UU. "Su desafío será cerrar la brecha entre opiniones muy dispares en el gobierno y crear una política comercial responsable que vaya más allá de las consignas de campaña".



Lighthizer es el último funcionario de línea dura con respecto al comercio en unirse a la administración de Trump.

El presidente electo ya nombró a Peter Navarro, economista y autor del libro, Muerto por China, para dirigir un nuevo Consejo Nacional de Comercio dentro de la Casa Blanca. También al multimillonario inversionista Wilbur Ross como Secretario de Comercio, un cargo en el cual se espera que él guíe la política comercial de la administración.

Algunos analistas plantearon si la creación del consejo comercial y el liderazgo de Ross sobre el comercio restará peso al rol del USTR, cargo que en el pasado ha servido como "zar" comercial para los presidentes. Pero Sean Spicer, portavoz de Trump, sostuvo en los últimos días que el USTR continuaría siendo el principal negociador comercial de EE.UU. y que estaría guiado por Ross y el consejo de comercio.

Dan DiMicco, el ex ejecutivo de la siderúrgica Nucor y jefe de la unidad comercial del equipo transicional de Trump, dijo que Lighthizer sería "un USTR fuerte al que recomendé fuertemente para el cargo. Hemos librado batallas comerciales juntos durante años".

En los últimos años, Lighthizer ha sido uno de los principales promotores de un enfoque comercial más riguroso entre los conservadores ideológicos, argumentando que el partido republicano pro comercio debería adoptar el tipo de proteccionismo propugnado por Trump.

"Los promotores del libre comercio moderno . . . se ciñen a sus ideales con una pasión que hace que Robespierre parezca prudente", escribió Lighthizer en un editorial del New York Times en 2008. "Abrazan el libre comercio desenfrenado, incluso mientras ayuda a China a convertirse en una superpotencia. Ellos sólo ven líneas brillantes, incluso cuando significa rendirse ante los caprichos de los burócratas anti-EEUU en la OMC. No ven nada más que un dogma, no importa cuántos empleos se pierdan, cuánto suba el déficit comercial o cuán bajo caiga el dólar".

En una columna de 2011, Lighthizer comparó el enfoque de la estrella de telerrealidad con el de Alexander Hamilton y Ronald Reagan y dijo que era un ejemplo que los republicanos deberían seguir.

"La reciente fe ciega que algunos republicanos han demostrado hacia el libre comercio en realidad representa más una aberración que un sello del verdadero conservadurismo estadounidense", escribió Lighthizer. "Es una anomalía que debería ser reexaminada".