Giacobbe: “El Gobierno no va a tener ninguna dificultad de ganar las elecciones“

El analista político Jorge Giacobbe aseguró hoy que de no ocurrir “ningún derrumbe inesperado”, el oficialismo “no va a tener ningún problema en ganar las elecciones”, al sostener que hoy por hoy el PRO “no tiene con quien perder”.

Giacobbe reconoció que existe en el electorado y entre los inversores “un terrible temor de que vuelva Cristina (Kirchner)” y reveló que “todo el mundo está esperando las encuestas para saber cuanto mide la expresidenta.

“Hay un terrible temor de los votantes y del inversor a que vuelva Cristina, todo el mundo está esperando saber cuánto va a sacar Crisitina. La gente no va a votar de nuevo al PRO por lo que hizo Mauricio, sino por espanto a Cristina. Si el cristinismo no puede volver hacia el poder vamos a un lugar si puede volver vamos a otro”, enfatizó.

En diálogo con Radio La Red, el analista político precisó que esta polaridad entre Macri y CFK “no permitió que se construya una tercera opción”.

“De no ocurrir ningún derrumbe el Gobierno no va a tener ninguna dificultad de ganar las elecciones, simplemente porque no hay con quien perder. La polaridad es Mauricio Cristina. El PRO roza el 47% o 48% de los votos y el cristinismo tiene su máxima expresión en la provincia de Buenos Aires, no es así ni en Córdoba, ni en Mendoza ni en San Luis”, analizó.