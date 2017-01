El dólar minorista bajó un centavo hasta los $16,15

El dólar minorista retrocedió un centavo con respecto al cierre del lunes y terminó en $15,78 para la compra y $16,15 para la venta según el precio promedio de las operaciones pactadas por las distintas entidades que relevadas por el Banco Central de la República Argentina.

En el segmento mayorista, también se mostró al alza y cotizó dos centavos y medio por arriba del cierre anterior. Así alcanzó los $ 15,84 para al compra y $ 15,94 para la venta.

El volumen también retornó a los valores habituales: en el segmento de contado se negociaron u$s 412,89 millones y en el de futuros del MAE se hicieron u$s 51,50 millones.

En el mercado de futuros del Rofex se operaron u$s 370 millones.

"Los valores máximos del día se anotaron sobre el final, cuando la demanda por cobertura se hizo más intensa", señaló Gustavo Quintana operador de PR Corredores de Cambio. Sin embargo, Quintana destacó que en la rueda la moneda tocó mínimos de $15,85 por la "presunta reaparición de los bancos oficiales luego de la apertura en $15,91".