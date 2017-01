En 2016 la Argentina consiguió 22 nuevos mercados para productos agropecuarios

Cerrado el primer año de gestión de las nuevas autoridades al frente de la cartera de Agroindustria, llega el tiempo de balances. Allí, entre los logros concretados, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que la Argentina logró que 22 nuevos destinos (países) habilitaran la importación de 40 productos agropecuarios nacionales. Así, sumados a los ya heredados, se concretaron envíos a más de 100 países con productos de origen animal (todo tipo de carnes), y a más de 170 países con productos de origen vegetal.



Los datos marcan el nuevo rumbo que tomó el sector agroindustrial, y que confirmaron que será reforzado durante el año que se acaba de iniciar. Según comentaron desde el Senasa, la estrategia de apertura de nuevos mercados se mantendrá y fortalecerá durante 2017. Es más, especificaron que el objetivo como mínimo será repetir la performance de 2016: "Se ha retomado el diálogo con distintos países y en 2017 lo encaramos con otra confianza. Esperamos repetir la cantidad de aperturas y hasta superarlas en algunos puntos. Con eso estaríamos satisfechos", destacó María Inés Vica, Coordinadora de Relaciones Internacionales de dicho organismo.



La funcionaria destacó que los próximos objetivos del organismo pasa por la reapertura de los envíos de carne bovina a los Estados Unidos, negociación que estaría haciéndose efectiva en el mes de marzo, una vez finalizados los trámites administrativos y el envío de la lista de establecimientos habilitados para la exportación.



Otro de los objetivos próximos es el envío de carne aviar a Canadá y el mayor impulso al canal de cítricos, peras y manzanas a distintos mercados, entre ellos la Unión Europea, tras la reciente reapertura del mercado del limón a los Estados Unidos. Además, para este año uno de los puntos de trabajo pasará por las auditorías de países como Japón, Estados Unidos o Australia para el reconocimiento de la Patagonia como zona libre de aftosa sin vacunación, para fomentar la exportación de carne desde dicha zona.



Respecto de los 22 nuevos mercados abiertos durante 2016, se mencionan negocios con países exóticos como Indonesia, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos, para productos como miel, frutas, embutidos o abejas reinas. Aclararon que en ese conteo no se contabilizaron las reaperturas de mercados, como lo sucedido con el mercado de los Estados Unidos para los limones. "Las aperturas que se lograron no son grandes ni emblemáticas, pero son negocios que dan trabajo a pequeños y medianos productores locales", afirmó Vica, quien aseguró que durante el primer trimestre del año se tendrán los números del volumen que estos nuevos negocios representan.



Si bien no se enlistan reaperturas de mercados, cabe aclarar que algunas de las gestiones vienen necesariamente de negociaciones iniciadas con la gestión anterior (iniciadas durante los años del kirchnerismo), que decantaron en que los primeros embarques se efectúen durante el año que acaba de terminar. Es el caso de la carne vacuna hacia Canadá, por ejemplo, o de las peras y manzanas a Brasil.



Más allá de a quién corresponden los logros o méritos, en el Ministerio de Agroindustria los ojos parecen estar puestos en avanzar con el desarrollo de nuevos destinos, sobre todo en mercados de Asia y África, y en mantener los ya conquistados: "Las acciones del Senasa y los distintos organismos permitieron la continuidad de las exportaciones a los destinos que estaban abiertos con anterioridad. Durante este año, Senasa atendió 21 auditorías de servicios sanitarios de los países compradores de nuestros agroproductos con resultados satisfactorios", detalló la encargada de Relaciones Internacionales. Desde el organismo, afirmaron que la tarea es conjunta con los ministerios nacionales de Agroindustria, a través de su Secretaría de Mercados Agroindustriales, y de Relaciones Exteriores, junto a entidades de la actividad privada.