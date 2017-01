Un día con poco volumen oficial, el blue llegó a $ 17

ECONOMÍA

Pasó de u$s 2.500 millones en 2015, a u$s 4.300 millones en 2016. El salto considerable que tuvieron las exportaciones en diciembre, de más de 48% interanual, no alcanzó, sin embargo, para revertir tampoco el rojo del último mes del año, que fue de u$s 320 millones, con una suba en las importaciones de un 40%.