Banco Central chino restringe fuga al dólar por el temor a que se debilite más el yuan

China ha reforzado los controles sobre los ciudadanos que cambian divisas en anticipación a una renovada presión bajista sobre el renminbi (también denominado yuan) en 2017.



Se les ha pedido a los bancos que mejoren las normas para verificar la identidad de los clientes y que reporten "transacciones grandes o cuestionables", dijo la Administración Estatal de Cambio de Divisas en una declaración pública el fin de semana.



"Se han producido fugas en el sistema chino de compras personales de cambio de divisas", señala el comunicado, dando como ejemplo la manera en que individuos y empresas evitan los controles de capital sobre las inversiones en el extranjero disfrazando sus transacciones como compras de bienes.



Las autoridades de China han restringido los flujos de capital que salen del país en las últimas semanas, imponiendo nuevas restricciones sobre inversiones y adquisiciones corporativas en el exterior. Las compañías europeas han informado de dificultades en la entrega de los dividendos a los accionistas en el extranjero. Las restricciones son en parte un intento por evitar futuras caídas abruptas del renminbi después de que se depreció casi 6% ante el dólar en 2016.



Los controles de capital de China limitan las compras de divisas por parte de individuos a no más de u$s 50.000 por año, una cuota que se reinicia el 1 de enero. El renminbi puede recibir nuevas presiones debilitantes cuando los individuos utilicen sus nuevas cuotas después de que los bancos abran hoy.



"El primer día del nuevo año puede ser una locura; siempre es una gran prueba para el renminbi", dijo Jonas Short, jefe de investigación de NSBO China, un banco de inversión. "Las personas que están anticipando más depreciaciones del renminbi utilizarán sus cuotas a principios de año, y algunos querrán sacar la cantidad completa tan pronto como puedan".



El banco central está tratando de garantizar que el valor del renminbi permanezca sobre la línea roja de Rmb 7 por dólar estadounidense, un número simbólico para las autoridades del país. El renminbi se cotizó a Rmb 6,94 por dólar durante el fin de semana.



La noche del jueves el banco central, el Banco Popular de China, reprochó a los medios de comunicación por comportarse de forma irresponsable al informar que la tasa de cambio había sobrepasado los Rmb7 por dólar, después de que una falla momentánea del sistema de cotización de divisas de Bloomberg mostró que el renminbi había caído por debajo de ese punto durante la noche.



Las reservas de divisas de China disminuyeron en casi u$s 200 mil millones el año pasado después de que el banco central vendiera reservas en dólares con el fin de apuntalar el valor del renminbi ante el dólar.



Además de proteger el límite de Rmb7 por dólar, los banqueros centrales también están tratando de evitar que las reservas en divisas caigan por debajo de la marca de los u$s 3 billones. Dicen los economistas nacionales que los dos objetivos son difíciles de lograr simultáneamente sin la ayuda de los controles de capital.