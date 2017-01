Gobierno porteño promete que desde hoy habrá más control sobre piquetes

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró hoy que la nueva policía “va a estar preparada para avanzar” en situaciones de piquetes en la Ciudad de Buenos Aires que suele ser, destacó, “el epicentro del levantamiento del reclamo” de cuestiones ajenas al distrito.

Además, reconoció que el presidente Mauricio Macri “tiene razón” al pedir al Gobierno de la Ciudad, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, que controle los piquetes en las calles con su propia policía.

“La Policía de la Ciudad va a estar preparada para avanzar, está preparada”, aseguró por radio Mitre el vicejefe de Gobierno, al tiempo que precisó que “tenemos un equipo especial también, tenemos un montón de temas y lo vamos a hacer porque no aguantamos más como sociedad, así no salimos como sociedad”.

Santilli sostuvo que “la Ciudad de Buenos Aires es el epicentro del levantamiento del reclamo per sé, la visualización del reclamo” de situaciones que muchas veces le son ajenas.

Describió que “nosotros tenemos manifestaciones de diferentes provincias y de diferentes segmentos, no sólo con lo provincial, sino de empresas. Me acuerdo de Cresta Roja que en la ciudad lo hacía y no tenemos una planta de Cresta Roja en la ciudad”.

“No es una manifestación donde existe el derecho a manifestarse”, dijo Santilli sino que es “la búsqueda de visualizar por sí mismo y eso perjudica a millones y millones de personas que vienen a trabajar y cumplir con su presentismo” a diario.

El funcionario prometió que a partir de hoy empezará a verse la “nueva policía” en la Ciudad con “26 mil efectivos, entre hombres y mujeres”, con uniformes color turquesa y bordó, transferidos” de las comisarías “más la Metropolitana con todo su equipo” bajo la jefatura general de Pedro Potocar, quien -resaltó- es un hombre “con mucha capacitación que viene de la Policía Federal con muchos honores”.