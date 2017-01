El BCRA aspira a bajar el stock de Lebacsi el Tesoro le vende menos dólares

El Banco Central (BCRA) calculó en $ 4668 millones el costo que tuvo la emisión de Lebac para esterilizar la emisión monetaria para comprar divisas al Tesoro. Estimaciones privadas calcularon que este año la entidad conducida por Federico Sturzenegger pagó $ 145.566 millones en intereses por todas las letras emitidas, no sólo a cambio de divisas de deuda. La estimación es parte del programa monetario 2017 publicado el viernes en el que la autoridad monetaria reafirma sus metas de inflación, asegura que aspira a reducir el stock de letras, se ilusiona con una baja de déficit y con paritarias acordes a la inflación esperada.



En el último día hábil del año pasado, como manda la Carta Orgánica del BCRA, la autoridad monetaria publicó sus "Objetivos y planes respecto del desarrollo de la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria para el año 2017".



"Las expectativas de inflación para el año 2017, relevadas por el BCRA a principios de diciembre entre analistas económicos, aún se encuentran por encima de la meta establecida, tomando un valor de 20%. Sin embargo, el BCRA espera que las mismas converjan a las metas de

inflación a medida que los registros mensuales del año próximo consoliden la tendencia

decreciente registrada a fines de 2016", dice el documento.



Las cifras ya habían sido anunciadas por Sturzenegger en septiembre: un régimen de metas de entre 12% y 17% para 2017, de 8% a 12% para 2018 y 5% para 2019. Respecto de las previsiones de emisión monetaria para asistir al fisco, también, había anunciado el acuerdo de reducirlas a

$ 150.000 millones desde los

$ 160.000 millones girados este año (una pequeña reducción nominal, pero una mucho más importante si se tiene en cuenta la inflación de un año a otro). Pero además se ilusiona con que el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cumpla con sus metas de reducción del déficit y así ayude a su tarea anti inflacionaria.



La cifra de transferencias "representará aproximadamente un tercio, en términos reales, de la magnitud que exhibía en 2014. Ello tendrá lugar junto con una trayectoria de cierre del déficit fiscal, proyectado en 0,3% del producto para 2019 –lo que refuerza la tendencia

decreciente de la inflación", dice el documento.



Este año, el BCRA fue fuente de pesos para el fisco por otra vía: la entidad le compró los dólares que obtuvo el Tesoro a través de colocaciones de deuda. El informe defiende esa emisión porque se hace a cambio de aumento de reservas propias, aunque los pesos luego tuvieron que ser absorbidos mediante colocaciones de Lebac que tienen su costo financiero.



"Durante 2016 (datos al 29 de diciembre) el BCRA realizó compras netas de divisas por

u$s 14.392 millones. La esterilización de estas compras generó un costo financiero bruto de

$ 22.124 millones; pero el costo neto se reduce a $ 4668 millones ya que se obtuvieron $17.456 millones por el interés generado por las reservas internacionales adquiridas y el aumento del valor de las mismas en pesos por la variación del tipo de cambio", explicó la entidad.



Según el programa monetario publicado la semana pasada, la intención oficial es reducir el stock de Lebac –como porcentaje de la base monetaria– durante este año, pero la posibilidad de una ampliación en caso de comprar divisas para reservas está contemplada. "En caso de realizar compras netas de divisas, el BCRA seguramente deba aumentar su pasivo no monetario para retirar del mercado la emisión monetaria que las mismas generen", dijo.



El viernes el ministro de Finanzas, Luis Caputo, dijo que buscará u$s 40.000 millones de deuda este año.



Por último, el BCRA valoró el antecedente marcado por la paritaria de los empleados de la Provincia de Buenos Aires, del 18% anual con una cláusula gatillo en caso de que la inflación sea mayor a la esperada. "l hecho de que se haya acordado un incremento base inferior a la inflación de 2016, con ajustes en caso de que la inflación de 2017 se desvíe del sendero previsto en la paritaria, muestra que los acuerdos pueden alcanzarse con base en la evolución futura de los precios y no en la pasada", reza el documento oficial.