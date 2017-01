Papeles argentinos ganaron hasta 8% en Wall Street en la semana en que se fue Prat-Gay

A una semana de conocerse la salida de Alfonso Prat-Gay como ministro de Hacienda y Finanzas, el mercado financiero no dio muestras de nerviosismo. Por el contrario, la mayoría de las acciones locales que operan en Wall Street han finalizado en terreno positivo, con algunas destacadas como Galicia e YPF, que son las que más han recuperado en la última semana del año.



No es que el mercado haya festejado la salida de Prat-Gay sino que más bien celebró los anuncios que hizo el exministro en torno a la adhesión al blanqueo de capitales, que hasta hace una semana superaba los 90.000 millones de dólares. De todos modos, si bien el saldo es positivo, la magnitud del rebote no permite deducir que estemos de cara al final del ajuste en que se encuentran la mayoría de las acciones del sector financiero.



Los papeles que más subieron en Wall Street la última semana fueron los del Grupo Financiero Galicia (GGAL) con un avance 7,80% mientras que para Francés la suba fue de 4% y de 2,30% para Banco Macro. Un avance similar se vieron en el sector energético: Pampa ganó 4,65% y Edenor un 3% en dólares. Pero las acciones de YPF quedaron a la cabeza con un avance del 8,15%.



En término de bonos, la mayor parte de la curva generó importante recuperaciones de toda la baja que venían acumulando desde el inicio del tercer trimestre. El Bonar 2024 acumula un avance del 2% en la última semana y más de 8% desde los pisos de 111.50 registrados a mediados de diciembre mientas que el bono más largo argentino con vencimiento a 2046 mostró una recuperación semanal de 5.50%.



En concreto, el mercado tomó a bien la noticia positiva del blanqueo, mientras que la salida de Prat Gay no fue un evento que cambiase la tendencia del mercado. Vale decir que las subas en las acciones no son significativas ni reflejan un cambio en el escenario de volatilidad actual dentro del cual el mercado viene desarrollándose en las últimas semanas.



A su vez, el rebote de la última semana es marginal si se lo compara con el ajuste dentro del cual se encuentran varias emisoras locales en Wall Strreet. Tal es el caso de YPF que, si bien termina el año con un saldo positivo, se ubica un 26% debajo de los máximos de mayo pasado.



El sector financiero también muestra debilidad ya que la mayoría de las cotizantes han ajustado sus posiciones en las últimas semanas como Banco Macro,con un saldo negativo de 22% desde los máximos de 83 dólares vistos en agosto pasado, mientras que Banco Francés se ubica un 31% debajo de los máximos de 25 dólares vistos en n de 2015. Por su parte, Grupo Financiero Galicia acumula una caída de 18.5% desde los máximos de 33 dólares vistos en julio y octubre pasado.



Es en este contexto que el rebote de la última semana aún no despeja las dudas que vienen acompañando al mercado y ni la buena noticia del blanqueo o la salida de Prat Gay y el ingreso de Nicolás Dujovne cambian por ahora el panorama bursátil de cara a las primeras semanas de 2017.