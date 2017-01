El 40% de las prestaciones hoy son de alta complejidad y alto costo

El presidente de William Hope, Miguel Stariha, asegura que hace una década atrás, las prestaciones de alta complejidad no llegaban a representar el 15% de las prestaciones médicas totales mientras hoy llegan hasta el 40%. "El hecho de que un paciente pase 10 días en terapia intensiva era muy poco común y se daba solo por temas muy graves hace unos años, mientras actualmente pasar 30 días en terapia intensiva es muy habitual", agregó.

Este cambio, derivado de los avances científicos y tecnológicos pero también de mayores pedidos de los médicos a llevar adelante tratamientos complejos, hacen que los costos para las empresas de medicina privada hayan crecido exponencialmente, muy por encima del aumento de las cuotas que pagan los afiliados.

Stariha explica que para obras sociales como William Hope que son entidades sin fines de lucro, no alcanzar niveles de rentabilidad altos por afrontar estos tratamientos no es un problema mayor dado que sus recursos son reinvertidos exclusivamente en salud. Pero para firmas de medicina prepaga, que cotizan en bolsa, tienen accionistas o invierten en activos fijos, el alza de los costos por tratamientos de alta complejidad cada vez más masivos puede hacer insostenible al negocio. El incremento en el número de pacientes discapacitados también es un factor que tiene alta incidencia en los costos de las compañías.