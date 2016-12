Las acciones argentinas operan con tendencia mixta en Wall Street

Las acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia mixta a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Nortel retroceden 2,68 por ciento, hasta los 25,06 dólares cada uno, y lideran las bajas.

También se mueven con signo negativo Francés (-1,75%, u$s 17,12), TGS (-1,23%, u$s 8,84), Galicia (-0,82%, u$s 26,62), Macro (-0,75%, u$s 63,51), Edenor (0,52%).

Como contrapartida, las mayores subas las registran los ADRs de YPF (1,31%, u$s 16,2), Globant (1,31%, u$s 33,14), Cresy (0,86%, u$s 15,22), Tenaris (0,56%, u$s 35,82), y Pampa Energía (0,38%, u$s 34,36).