Por la noche, y a través de Facebook y Twitter, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner rechazó el fallo de la Cámara de Casación, que reabrió la la denuncia que hace dos años el fiscal Alberto Nisman realizó en su contra por encubrimiento a Irán. "Ahora me acusan de encubrir el atentado de la AMIA ocurrido hace 22 años y medio. Lo único que les falta es acusarme de la muerte de Kennedy", fue el irónico mensaje que replicó en las redes sociales.

La decisión judicial provocó también repercusiones en otros sectores de la política. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la AMIA respaldaron ayer el fallo. El funcionario remarcó que el Gobierno ve "con interés" la reapertura de la investigación. "Vemos con interés, como el resto de la sociedad que estas causas, como la de Nisman, tan graves, se reabran y se investigue, se llegue a una conclusión", transmitió el jefe de la cartera política luego de que la Justicia ordenó investigar la denuncia realizada por el fiscal pocos días antes de ser encontrado muerto en su departamento, hace casi dos años.

En este contexto, Frigerio garantizó en diálogo con Radio Mitre que "la Justicia tiene en este Gobierno toda la libertad del mundo para actuar, para buscar la verdad, para conseguir que se haga justicia en nuestro país". Y remarcó que en la Argentina "ya no hay una vinculación como en el pasado, cuando la Justicia esperaba órdenes del Poder Ejecutivo".

Finalmente, Frigerio expresó que "ojalá" que en la causa que investiga la denuncia contra al ex presidenta y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros imputados, se pueda "encontrar la verdad".

La AMIA, por su parte, señaló que "fue la primera en objetar que la causa había sido cerrada rápidamente y que debía seguir siendo investigada". En un comunicado firmado por su vicepresidente primero, Ralph Thomas Saieg, la institución apuntó que el 18 de julio, al cumplirse 22 años del atentado, expresó que "era necesario e imperioso que dicha denuncia sea retomada para que pueda ser investigada a fondo, y se logre esclarecer así las gravísimas conexiones puestas allí de manifiesto".