El dólar volvió a los $ 16 en el día con más volumen operado del año

El dólar se disparó ayer 16 centavos en las pizarras de bancos y casa de cambio y volvió a superar la barrera de los $ 16, que había perforado la semana pasada. El precio de la divisa sufre un fuerte impulso bajista como resultado de masivas ventas de bancos públicos que vuelcan al mercado dólares del blanqueo, pero apenas se corre la oferta oficial la demanda empuja al precio hacia arriba. Ayer se operaron más de u$s 1200 en el mercado mayorista, el volumen operado más alto del año.



La divisa minorista subió por el impulso generado en el mercado de los grandes jugadores, donde por segundo día consecutivo se repitió una curiosa dinámica de los últimos días antes del cierre del año y, con él, del cierre del segundo tramo del blanqueo de capitales. El dólar arrancó entre estable y a la baja mientras el Banco Nación ofertaba fuertes sumas, pero a falta de una hora para el cierre de las operaciones, la tendencia cambió. La banca pública dejó de vender y el precio empezó a escalar.



El dólar mayorista llegó a cotizar a $ 15,68 mientras la banca oficial vendía, para luego terminar el día en $ 15,92, 17 centavos por encima de su cierre de la jornada anterior. En las mesas, los operadores trataban ayer de estimar hasta cuando duraría el flujo de divisas, para que el precio encuentre un equilibrio más allá de la oferta excepcional del sinceramiento fiscal.



"Están entrando a ojo de buen cubero u$s 5000 millones del blanqueo, sin eso no sé si este es el precio del dólar", dijo Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio. "Yo no sé si el lunes va a cambiar radicalmente, porque hay pagos hechos que no se transformaron en ventas al mercado, con lo cual yo creo que va a durar una semana más el efecto."



Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de principios de noviembre las monedas de países emergentes como la Argentina reaccionaron con devaluaciones y el peso no se mantuvo al margen. El dólar subió 4,5% sólo en noviembre y el precio llegó a un récord histórico de $ 16,28 a principios de este mes.

La cercanía del cierre del segundo tramo del blanqueo, el que permite exteriorizar activos en el exterior con una penalidad del 10% (el blanqueo sigue abierto hasta marzo, pero con una penalidad del 15%) hizo que ese máximo se redujera pronto. Desde entonces la divisa se desplomó 50 centavos para tocar $ 15,78 el martes pasado, antes de que empezara el rebote.



"El mercado spot se negoció levemente ofrecido en la apertura con ventas del Banco Nación vinculadas con el régimen de exteriorización que vence mañana (por hoy) estimadas en u$s 400 millones y liquidación de exportaciones en niveles elevados por u$s 80/100 millones, pero al agotarse esa oferta la demanda creció rápidamente hasta culminar con un rush final que dejó el cierre 18 centavos por encima de la víspera, en la rueda con el volumen operado más alto del año", relató un informe de Global Agro Broker.



Ayer cambiaron de manos u$s 1259 millones en el Mercado Abierto Electrónico. El blanqueo disparó los volúmenes operados, que ya acumulan u$s 10.100 millones en el mes, un 46% más que en todo diciembre del año pasado.



"Parecen haber encontrado la forma de que el peso no se atrase más. La oferta de los bancos públicos se va antes del final de la rueda y, como la demanda es firme, el precio reacciona", dijeron en un banco.

Con la suba de ayer, el dólar mayorista cae 0,34% en el mes y a ganar 22,72% en un año.