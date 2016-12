La tecnología genera cada vez más mujeres ‘millonarias’

Desde el sector de la defensa nacional, pasando por la tecnología y la producción automotriz, ellas comandan las principales multinacionales del mundo. Son presidentas; CEOs; directoras y ejecutivas con alto rango en las principales de sus compañías del planeta. Y también son las mujeres mejores pagas del planeta. Y de las 10 más ricas, la mitad trabaja en los sectores de tecnología e informática.



El listado lo encabeza Safra Catz. Se trata de la CEO de Oracle Corporation, multinacional dedicada a la tecnología y la informática que se especializa en el desarrollo de hardware, software y bancos de datos. La ejecutiva recibe u$s 971.000 como ingresos y otros u$s 40 millones en acciones y compensaciones. Es decir, gana u$s 40,9 millones por todo concepto.



Segunda se encuentra Marissa Mayer. Se trata de la CEO de Yahoo quien estudió ciencia de la computación en la universidad de Stanford. Antes de llegar a su actual puesto en 2012, fue vicepresidenta de Google. Sus ingresos por salarios mensuales llegan a u$s 1,5, además de otros u$s 34,4 millones por bonos. Así, finalizó con ingresos por u$s 35,5 millones.



En el tercer lugar aparece Ruth Porat, una ejecutiva de Wall Street que ingresó a la holding de Google. O sea, a Alphabet, donde recibirá u$s 6 millones y otros u$s 25,1 millones en acciones e inversiones. Sumó en total u$s u$s 31,1 millones.



En cuarto puesto se encuentra la CEO de General Motors. Es decir, Mary Barra, quien es ingeniera eléctrica y posee un MBA en administración. Entró a GM en 1980 y recibirá este año u$s 5,4 millones en salarios y u$s 23,2 millones en bonos. Un global de u$s 28,6 millones.



En tanto, Angela Ahrendts está quinta. Es la vicepresidenta de retail de Apple y responsable por la estrategia, desarrollo y operaciones de locales físicos de la compañía de la manzana. Recibirá u$s 5,8 millones más u$s 20 millones en acciones. O sea, u$s 28,5 millones.



Detrás de esta ejecutiva aparece Indra Nooyi, quien está al frente de PepsiCo desde 2007. Sus ingresos por salarios llegan a los u$s 15,9 millones, a los que le suma u$s 6,5 millones por acciones, totalizando u$s 22,4 millones. Inmediatamente después en el séptimo puesto, figura Ebe Novakovic, presidenta y CEO de General Dynamic, conglomerado de empresas de defensa americana. Recibió u$s 6,7 millones por su trabajo y u$s 13,7 millones en acciones.



Otra ejecutiva vinculada a este sector es Marillyn Hewson, CEO de Lockheed Martin, fabricante de productos aeroespaciales; seguridad cibernética y energía alternativa. Hewson está octava y recibirá u$s 11,2 millones y otros u$s 9 millones en títulos. Así, reúne un total de u$s 20,2 millones.



En tanto Inni Rometty, presidenta y CEO de IBM, fue la primera mujer en asumir el liderazgo de su empresa en 2012. Su estrategia de invertir en nuevas tecnologías dio buenos resultados al gigante tecnológico, lo cual le permitirá recibir como remuneración u$s 6,9 millones y u$s 12, 9 millones en acciones. El ranking de las 10 mujeres mejores pagas del mundo lo cierra Patricia Woertz, la presidenta Ejecutiva de Archer Dabiels Midland, conglomerado que opera en más de 270 fábricas transformando granos en alimentación, bebidas y productos industriales. Su salario anual es de u$s 3,3 millones, y u$s 16, 4 millones por acciones e inversiones. Llega a u$s 19,7 millones.