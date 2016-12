Bimbo renueva distribuidores

La panificadora aclaró que la situación de su planta de Pilar no se encuentra complicada y que no hay movilizaciones en la zona. También informó que ofreció retiros voluntarios a 107 trabajadores en septiembre, de los cuales 86 llegaron a un arreglo. De todos modos, el tema sigue en una instancia judicial. En el caso de los distribuidores, Bimbo cambió su estrategia comercial y un grupo de 25 a 30 empresas sobre 900 que tiene en el país, no aceptó el nuevo esquema. Tal como publicó ayer El Cronista, no son empleados ni reparten exclusivamente productos de Bimbo.