Macri no descarta más cambios

El presidente Mauricio Macri no descartó ayer nuevas modificaciones en el gabinete, tras la salida del ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay, aunque remarcó que solo se harán "si es necesario" y en caso de que alguien "no está funcionando". "Cada vez que creamos que el equipo puede mejorar, haré los cambios", dijo a Radio Mitre. El Presidente aseguró que fue su decisión desplazar a Prat-Gay, reemplazarlo por Nicolás Dujovne y desdoblar en dos la cartera económica. "Prat-Gay nunca se sintió cómodo con el método con el que hemos organizado el Gobierno, eso repercutía en el funcionamiento del equipo y por eso es que decidí el cambio. Creo que hice lo mejor, porque si hay alguien que no se siente cómodo con la forma en la que está organizado el trabajo, resiente el funcionamiento", explicó.

Durante la semana hubo un sinfin de rumores sobre la salida de otros funcionarios. Entre los que están en la mira, figura el secretario de Obras Públicas, Daniel Chain; el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, y su par de Salud, Jorge Lemus.