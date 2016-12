Donald Trump no consigue artistas para actuar durante su investidura

Trump no consiguió apoyo de artistas ni siquiera durante la campaña

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no consigue artistas para que actúen el día en que asuma la presidencia, el próximo 20 de enero. A menos de un mes para la ceremonia, el equipo del empresario no convenció a ningún cantante de renombre y acumula decenas de rechazos.

Entre las numerosas celebridades que se negaron públicamente participar, y por lo tanto ver asociado su nombre con el del explosivo personaje se encuentran Andrea Bocelli, Elton John, Celine Dion, Garth Brooks, Idina Menzel, Ice T, John Legend, The Chainsmokers, Adam Lambert, David Foster y The Dixie Chicks.

El magnate, habituado durante décadas a estar en los círculos de los famosos, solo logró confirmar la participación de la popular compañía de baile The Rockettes, del coro mormón Tabernacle (se ha presentado en las ceremonias de los presidentes George H. W. Bush, George W. Bush y Ronald Reagan), de Jackie Evancho, una adolescente que se hizo famosa al quedar segunda en el concurso televisivo "America’s Got Talent", y se habla de los polémicos rockeros Kid Rock y Ted Nugent, aunque ninguno de estos dos está confirmado.

En tanto, los asesores del empresario se están esforzando en quitar importancia al rechazo de los artistas al asegurar en numerosas entrevistas que la toma no es un festival de música y que lo importante son Trump y los ciudadanos.

Sin embargo, según la revista especializada TheWrap, el comité de asunción ha dedicado su atención a artistas de primera línea como Justin Timberlake y Bruno Mars, llegando incluso a ofrecer honorarios, algo inédito. "Trump está dispuesto a pagar lo que sea", dijo una fuente a TheWrap. "Me dijeron: ‘Pagaremos sus honorarios’. La mayoría de los honorarios de estos artistas están en las seis a siete cifras". Pero incluso si se les pagara, hay pocos músicos de alto perfil "que aceptarán servir a algunos de los grupos de odio que han apoyado a Trump", dijo un representante de artistas.

La situación evento contrasta con la de Obama en ocasión de asumir en 2009, cuando estrellas como Aretha Franklin, Beyoncé, Jay Z, Mariah Carey, Alicia Keys, Mary J. Blige, y Stevie Wonder no solo cantaron en su honor sino que le expresaron su apoyo con entusiasmo. Dos días antes, además, se había organizado un gran concierto frente al Lincoln Memorial en su honor, en el que participaron Bruce Springsteen, Mary J. Blige, Jon Bon Jovi, James Taylor, John Legend, John Mellencamp, U2, Usher, Stevie Wonder, Shakira, y Beyoncé.

También con lo que ocurrió durante la campaña con Hillary Clinton, a la que se volcaron estrellas mundiales como Madonna, Kate Perry, Beyoncé y Lady Gaga, mientras que Trump tuvo que recurrir a su familia y a algún famoso de segunda fila, mientras Adele, Aerosmith, Tom Petty, Brice Springsteen, REM, Neil Young, y Survivor (autores de "Eye of the Tiger" para "Rocky 3"), le negaron la posibilidad de pasar sus temas en los actos políticos.