u$s 4400 millones

Es lo que aumentaron las mayores fortunas del mundo durante 2016, según datos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Esto significó un crecimiento de 5,7% en el año, es decir, que los más ricos del mundo están despidiendo 2016 con un incremento de u$s 237.000 millones en sus cuentas. En los últimos 12 meses, los patrimonios más importantes del mundo debieron soportar altibajos por u$s 4800 millones ocasionados por la fuerte volatilidad que afectó a los mercados