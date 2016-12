En un año turbulento, los más ricos igual aumentaron sus fortunas 6%

En un año en que los votantes populistas han dado nueva forma al poder y a la política en Europa y Estados Unidos, los individuos más ricos del mundo están despidiendo 2016 con u$s 237.000 millones más de lo que tenían al comenzar el año.

Con unos decepcionantes datos económicos de China a principios de 2016, la votación del Reino Unido a favor de abandonar la Unión Europea a mediados de año y, por último, el triunfo electoral del multimillonario Donald Trump, las mayores fortunas del planeta estuvieron a merced de las sacudidas de los mercados, con unos u$s 4,8 billones de alzas y bajas diarias del patrimonio neto a lo largo del año. Las riquezas habían aumentado un 5,7% hasta los u$s 4,4 billones al cierre de la negociación el 27 de diciembre, según datos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

"En general los clientes soportaron bien la volatilidad", dijo Simon Smiles, director de inversiones para clientes con patrimonio neto ultra-alto de UBS Wealth Management. "2016 terminó siendo un año espectacular para los activos de riesgo. Algo bastante asombroso dado el comienzo del año", agregó.

Los mayores ganadores

Warren Buffett lideró los aumentos al sumar u$s 11.800 millones a su fortuna a lo largo del año, gracias a que el valor de las acciones de su firma Berkshire Hathaway Inc. en el sector de las aerolíneas y de la banca subieron vertiginosamente tras el triunfo inesperado de Trump el 8 de noviembre. Buffett, que ha prometido donar la mayor parte de su fortuna a organizaciones benéficas, cedió una participación en su firma valorada en u$s 2.600 millones en julio. El inversor estadounidense recuperó el título de la segunda persona más rica del mundo dos días después de que la victoria de Trump propiciara un alza bursátil, lo que supuso un incremento del 19% en su riqueza, que llegó a u$s 74.100 millones.

Las alzas individuales estuvieron dominadas por los estadounidenses, que registraron cuatro de los cinco mayores incrementos del índice, entre ellos estuvieron el cofundador de Microsoft, Bill Gates –la persona más rica del mundo con una fortuna de u$s 91.600 millones– y el magnate del petróleo, Harold Hamm.

La mayoría de los millonarios estadounidenses habían opuesto a la candidatura de Trump. No obstante, se beneficiaron con la victoria del multimillonario y sumaron u$s 77.000 millones a sus fortunas con el alza post-electoral que tuvo la bolsa.

El dueño de Microsoft siguió siendo la persona más rica del mundo en 2016. Amancio Ortega, el más rico de Europa y fundador de la cadena textil Zara, ocupó el segundo lugar del índice durante la mayor parte del año hasta que le cedió el puesto a Buffett en noviembre. Ortega, la tercera persona más rica del mundo con u$s 71.200 millones, perdió u$s 1.700 millones.

El francés Bernard Arnault –dueño de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton– fue el único individuo no estadounidense entre los cinco que más ganaron y sumó u$s 7.100 millones a su fortuna, que aumentó hasta u$s 38.900 millones.

En Argentina, el Índice de Multimillonarios de Bloomberg descubrió tres multimillonarios, entre los se destaca el primero proveniente del sector tecnológico del país, Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre.