Bimbo en conflicto con sus distribuidores de la planta de Pilar

En la mañana de ayer, los accesos al parque industrial Pilar, donde la panificadora Bimbo tiene una de sus plantas, amanecieron parcialmente bloqueados por un conflicto con sus distribuidores. Las versiones indicaban que la firma de capitales mexicanos habría rescindido el contrato con unos 300 de ellos, cifra que desde la compañía redujeron a 30. "Son distribuidores tercerizados, sin relación de dependencia con la empresa, que no se adaptaron a la nueva estrategia comercial", indicó un vocero.

La compañía cuenta con 900 distribuidores no exclusivos en todo el país, de los cuales la mitad están en la provincia de Buenos Aires. La "nueva estrategia comercial" estaría basada en ampliar la distribución a un mayor número de comercios, y al mismo tiempo reducir el margen de los distribuidores, señalaron fuentes de la empresa.

El conflicto, que entró en una etapa de negociación, no es el único que enfrentó la empresa este año en su planta de Pilar. Entre septiembre y octubre, la compañía ofreció 107 retiros voluntarios en ese establecimiento que ocupa en total a 500 trabajadores. Finalmente 86 aceptaron, y los 21 restantes iniciaron acciones judiciales.

La decisión de reducir la dotación en la planta bonaerense tuvo que ver -indican en la compañía- con la inauguración, en noviembre, de una nueva fábrica con centro de distribución en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, que emplea a 200 personas y desde donde se concentrará la logística hacia todo el país.

La inversión, en este caso, fue de $ 500 millones, en la construcción de la planta desde cero, cuyo primer ladrillo se había colocado en febrero de este año.

Según destacaron en la firma, "no está en los planes reducir personal ni achicar la producción. Por el contrario, hay planes de invertir en 2017 u$s 6 millones en la planta de Malvinas Argentinas, y u$s 17 millones en otros establecimientos de la provincia de Buenos Aires, incluyendo u$s 4 millones para ampliar un 30% la producción de la planta de Valente en General Rodríguez, que elabora panificados dulces (vainillas, magdalenas, pan dulce).

Presente en Argentina desde 1995, Bimbo es el grupo mexicano líder en panifiación en América latina, con 165 plantas en 22 países.