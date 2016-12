Cristina rechazó su procesamiento y embargo

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner rechazó ayer públicamente el procesamiento en su contra por presunta asociación ilícita e ironizó sobre los

$ 10.000 millones de pesos de embargo que sobre sus bienes dispuso el juez federal Julián Ercolini.

"Acá te muestro el gráfico del patrimonio de toda mi familia y el monto que embargó Ercolini ¿Te das cuenta la maniobra?, ¿sofisticada? No, científica y probada: hoy Macri ’interrumpió’ sus vacaciones para anunciar (parado frente a un lago en el sur) obras públicas ¿por qué suma? Adiviná ¡10 mil millones!...", apuntó la ex mandataria en un texto que publicó en sus redes sociales

En el escrito, titulado "¡10.000 millones!", la ex presidenta enfatizó: "Nos buscaron cuentas en el exterior y solo se encontraron con las de (el presidente Mauricio) Macri, su familia y funcionarios M".