Economía & Regiones: con Cristina y con Macri, el gasto ahoga la economía

La economía argentina registraría en 2017 un crecimiento promedio anual de 2,8%, según se estimó hoy en un informe de la consultora Economía & Regiones (E&R), que afirmó que ‘la crisis de crecimiento argentino es producto de la política fiscal aplicada durante los últimos años”.

La consultora fundada hace años por el actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que “el actual sesgo desmedidamente expansivo de la política fiscal termina aniquilando el crecimiento, porque mantiene un nivel de gasto público infinanciable y una presión tributaria récord”.



En este sentido, cuestionó que “tanto el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como el de Cambiemos hacen crecer el gasto público y el déficit fiscal hasta niveles cuyo financiamiento no es sustentable”.



‘Este exceso de presión tributaria, gasto público y déficit fiscal, ahogan al sector privado que no puede hacer negocios, ganar dinero y en consecuencia no invierte ni crea puestos de trabajo‘, advirtió.



Además, también objetó que ‘el gobierno de Cambiemos continúa con la fallida estrategia (sin resultados hace años) de estimular el consumo y la demanda para generar crecimiento‘ y resaltó que ‘la reciente baja de Ganancias es una muestra de ello”.



Al respecto, precisó que en la ley de reforma a las Ganancias recientemente sancionada, el gobierno bajó el tributo ‘a la base de la pirámide, pero dejando el impuesto casi igual para los sectores con mayores ingresos y capacidad de ahorro”.



‘El gobierno baja Ganancias a los sectores con elevada propensión marginal a consumir para estimular el consumo, pero no se los baja a los que tienen elevada propensión marginal a ahorrar, porque en ese tramo el gobierno prefiere seguir recaudando para financiar gasto público; aún a expensas de que haya menos crédito (y más caro) para la inversión y pymes‘, señaló.

La consultora prevé “un escenario base 2017 con una variación del PBI piso de + 1 por ciento que podría llegar a 1,5/1,8 por ciento dependiendo del contexto internacional y el acceso al financiamiento externo”.



Así, proyectó que ‘el crecimiento promedio anual del PBI ascendería a + 2,8 por ciento”.



El análisis planteó que “Argentina está sumergida en una crisis de crecimiento hace 8 años porque el PBI per cápita del 2016 es menor que en 2015; 2011 y 2008, con lo cual la calidad de vida de los ciudadanos viene en ’picada’ desde hace muchos años”.



De acuerdo con sus cálculos, “el PBI per capita de fin de 2016 sería un 1,7 por ciento más bajo que en 2008, un 7,2 por ciento inferior a 2011; ubicándose un 3,5 por ciento por debajo del nivel de fines de 2015”.



‘Esta performance de crecimiento de Argentina es la peor de la región (dejando el caso de Venezuela aparte) en el período 2008/2016‘, destacó.