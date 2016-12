La mayoría de las industrias mantendrá su dotación de personal en el verano

Según datos relevados por el Indec a través de la Encuesta Cualitativa Industrial, 8 de cada 10 empresas (82%) del sector no prevé aumentos de su dotación de personal en el período diciembre 2016–febrero 2017 respecto a diciembre 2015–febrero 2016, informó hoy el ente de estadísticas. En ese mismo sondeo, que capta información de un conjunto de grandes empresas, el 11,0% prevé una disminución de su personal y 6,8% anticipa una suba.

Los datos fueron difundidos hoy en coincidencia con la revelación del dato de que el Estimador Industrial (EMI) se contrajo un 4,1% interanual en noviembre, un dia después de que se conocieran datos sobre el Estimador Mensual de la Actividad Económica, que mostraron una fuerte caída internual en octubre, aunque la ausencia de variación en la medición mensual fue celebrada por el saliente ministro de

Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, como presagio del inicio de una recuperación.

Sin embargo, en lo que a las expectativas de las empresas industriales se refiere, si ese cambio de tendencia se produce, no sería en los próximos tres meses, que coinciden con el verano, ya que los empresarios consultados señalaron, además, que, en relación a las horas trabajadas, la mayoría (un 70,6%) no anticipa cambios, 21,9% prevé una baja y 7,5% espera una suba. Ambos datos, la previsión sobre dotación de personal y horas trabajadas, son coherentes, a su vez, con las expectativas de los industriales en cuanto a la utilización de la capacidad instalada, donde el 64,4% de las empresas no anticipa cambios durante el período diciembre 2016–febrero 2017, 24,6% prevé una baja, 11,0% vislumbra una suba.

“Con respecto al nivel de utilización de la capacidad instalada previsto para el período diciembre 2016–febrero 2017, 24,7% de las firmas utilizará entre 80% y 100%, 44,5% anticipa que utilizará entre 60% y 80%, en tanto 30,8% de las empresas opinan que el nivel de utilización se ubicará por debajo de 60%”, completa el Indec su informe cualitativo.