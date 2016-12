Milagro Sala antes del veredicto: “No hemos robado nada. Hemos trabajado”

La líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, emitió sus últimas palabras ante el Tribunal Oral de Jujuy, encargado de dictar sentencia en el juicio que se lleva adelante en su contra por protagonizar escraches en 2009 contra el entonces diputado Gerardo Morales.

“Siento mucho dolor interno por la injusticia que estamos viviendo. No hemos robado nada. Hemos trabajado. Hemos diginifcado a miles de compañeros”, afirmó Sala antes de escuchar el veredicto.

El tribunal pasó a un cuarto intermedio y se espera que alrededor de las 18.15 se reanude el juicio donde se conocerá la sentencia.

Sala hizo un pedido a los jueces para que no se dejen “apretar por el poder político”. “Dicten lo justo”, reclamó.

A su vez, consideró que “dignificar a los que menos tienen significó estar sentado en este sillón”, en tanto que indicó que siempre que se ha manifestado “he dado la cara”.

“Cuando he manifestado siempre he dado la cara. Nunca me ha gustado mandar al frente a los compañeros y esconderme bajo la cara”.