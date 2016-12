El Merval prolonga su racha positiva animado por Petrobras

El Merval modera las subas de la apertura al ganar 0,83 por ciento a media sesión, hasta situarse en las 16524,22 en las unidades, animado por el avance de Petrobras, la firma con mayor ponderación dentro del índice, apuntalada por la nueva suba de los precios del petróleo.

Las acciones de la petrolera amplían las subas al crecer 1,77%, hasta los 80,40 pesos cada una.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registran Carboclor (3,94%), YPF (2,45%), y Holcim (2,09%).

El total negociado en acciones asciende a 107.114.071 pesos, con un balance de 47 papeles en alza, 16 en baja, y 10 sin registrar cambios en su cotización.

Por otro lado, entre los bonos, el Bonar X pierde 0,05%, el AN18 cede 0,06%, el AY24 asciende 0,03%, el Descuento en dólares cae 0,83%, el Descuento en pesos baja 0,04, el Global 17 se aprecia 0,18%, el NF18 sube 0,05%, el Par en dólares crece 2,55%, el Par en pesos avanza 0,69%, el PR13 se valoriza 0,37%, y el PR15 salta 0,88%.

¿Qué pasa con los ADRs?

En Wall Street, la mayoría de los papeles de firmas argentinas opera con signo positivo.

En ese contexto, los papeles de Transportadora de Gas del Sur saltan 3,17 por ciento, hasta los 9,11 dólares cada uno y lideran las subas.

También se mueven con signo positivo las alzas de YPF (3,02%, u$s 16,01), Nortel (2%, u$s 26), e Irsa Inversiones y Representaciones (1,96%, u$s 18,23%).

Como contrapartida, operan en baja los ADRs de Globant (-1,31%, u$s 32,48), Edenor (-0,63%, u$s 26,92), y Bunge (-0,35%, u$s 71,74).