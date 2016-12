"Estamos ante una novedad económica de una trascendencia impresionante". El periodista económico Guillermo "Willy" Kohan analizó, en su editorial matutina por radio Mitre, el resultado del blanqueo que ayer presentaron el ministro de Economía saliente Alfonso Prat-Gay y el titular del a AFIP, Alberto Abad.

Para Kohan, de los sucesos económicos de los últimos tiempos, el parcial resultado del blanqueo fue una de las noticias más "impactantes". "El hecho de que los argentinos están blanqueando sus ahorros en una operación que va a superar los u$s100.000 millones", indicó.

Al respecto, aseguró que el resultado parcial del blanqueo deja atrás la reorganización del Gabinete, tras la salida del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Por qué se fue, por qué no se fue, cómo sigue la película"

"No sé cuál de los hechos económicos que en 30 años me tocó comentar fue tan impactante como esta", dijo. Y agregó: "como el hecho de que los argentinos están blanqueando sus ahorros en una operación que va a superar los u$s 100.000 millones".

"Esto representa para la Argentina un éxito indiscutible", advirtió Guillermo Willy Kohan.

Para el economista, "nadie esperaba un número tan significativo", según sus cálculos (caseros) el número máximo era una recaudación de u$s 20.000 millones en propiedades y u$s 80.000 millones en cuentas. "Pero ese era el número máximo", advirtió.

En su editorial matutina por radio Mitre, Kohan destacó que el éxito del blanqueo tiene mucho más que ver "con la situación internacional que hay hoy que con las oportunidades que el propio blanqueo ofrecía".

"Lo importante es que el flujo de actividad económica se empiece a blanquear", sumó, al tiempo que destacó el gesto político que tuvo el titular de la AFIP, Alberto Abad, hacia el saliente ministro de Hacienda.

"Ese es el espíritu que a mí más me gusta en términos de gestión del blanqueo y creo que en ese éxito tiene mucho que ver el equipo económico. Hay que reconocérselo a Prat-Gay y a Quintana", concluyó.

A su entender, el gran desafío que tiene ahora la Argentina es "seguir incorporando más gente a la economía formal".