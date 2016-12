El Gobierno recaudará $ 82.000 millones, el 1% del Producto Bruto

A cuatro días de la finalización de la primera etapa del blanqueo, el Gobierno anunció que hasta anteayer a las 18 ingresaron u$s 90.000 millones de activos, equivalentes a 1.333.000 millones de pesos, de argentinos que decidieron acogerse al programa de sinceramiento y exteriorizar los fondos y bienes que mantenían en la clandestinidad.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Adolfo Prat-Gay, que dejará hoy ese cargo, dijo que los u$s 90.000 millones representan un 17% del PBI y que los $ 82.000 millones por penalidades equivalen al 1% de la actividad.

La AFIP confirmó que se registraron 234.500 declaraciones juradas, y Prat-Gay dijo que se suscribieron bonos por u$s 560 millones, principalmente el más largo de siete años que permitía triplicar la suma blanqueada por el impuesto pagado, y afirmó que la operación "supera cualquier blanqueo de la región, incluidos los de Brasil y Chile ".

Por su parte, el titular de la AFIP, Alberto Abad, precisó que para el éxito de la operación "hubo un contexto internacional amigable, se nos alinearon todos los planetas".

Abad indicó que en el organismo recaudador estuvieron dedicadas a esta operación unas 22.000 personas y sostuvo que 3 millones de individuos ingresaron al sistema para obtener información.

"A los remolones de la primera ola, los va a motivar la segunda ola", indicó el funcionario y dijo que de las 1700 personas con propiedades en Estados Unidos, el 70% se incorporó al blanqueo.

En total, se declararon 40.000 propiedades, de las cuales 20.800 están en el país y tuvieron un valor promedio de u$s 93.000 y las otras 19.200 están en el exterior a un valor promedio de u$s 200.000, ya que lo blanqueado en este rubro fueron u$s 3551 millones.

Sobre el blanqueo de dinero en efectivo en el país, que tras varias prórrogas se sigue depositando en las cuentas abiertas cuando venció el plazo en julio, estas cuentas especiales abiertas son 112.000, y ya recibieron depósitos por u$s 7200 millones.

"Es un éxito indiscutible, es una señal de que las cosas están cambiando en la Argentina, más allá de un equipo económico", puntualizó Prat-Gay, y comparó con los resultados del blanqueo de los Cedines, durante el gobierno anterior, en el cual se declararon u$s 2600 millones, o con Brasil , que cosechó u$s 52.500 millones.