Prat-Gay reconoció que había diferencias con el equipo de Macri

"Doy un paso al costado", sostuvo Alfonso Prat-Gay en su última conferencia de prensa como ministro de Hacienda y Finanzas, al responder consultas sobre su alejamiento del Gobierno. Utilizó la justificación que había dado el jefe de Gabinete Marcos Peña el día anterior: las "diferencias concretas en el funcionamiento del equipo".



Sin embargo, eludió responder si había renunciado o si el presidente Mauricio Macri le había pedido la renuncia. Señaló que no importaba y que iba a continuar dentro de Cambiemos. "Aclaro que estoy muy comprometido con este proyecto. Vengo a acompañar desde el lugar que se pueda esta gestión", añadió.



Frente a las versiones de algunos ofrecimientos, respondió que no era el momento de definir rumbos sino que era el tiempo de hacer un balance y terminar su gestión. De hecho, aprovechó su última conferencia de prensa para hacer un breve repaso de alguno de los puntos de su año como ministro de Hacienda y Finanzas. Enumeró el fin del cepo, el arreglo con los holdouts y, por último, los números anunciados ayer, de los resultados parciales del blanqueo que marcan un ingreso de u$s 90.000 millones hasta las 18 del lunes (ver nota aparte).

Sobre su alejamiento, buscó minimizar las diferencias con Macri. "Ustedes vieron la foto. El de ayer (en Villa La Angostura) fue un encuentro muy cordial con el presidente, que tuvo la gentileza de invitarme a almorzar con él, donde hablamos de muchas cosas y de cómo sigue la cosa", aseguró, y agregó: "no es una foto de renunciante y renunciado; es lo que tengo para transmitir".



En el comienzo de sus respuestas sobre el alejamiento del Ministerio se apuro en resaltar: "quiero agradecerle al presidente, lo hice ayer personalmente, en la confianza que me dio durante todo este tiempo con todo mi equipo".



Mientras daba detalles sobre el blanqueo dijo que "la sensación en la última conferencia de prensa era la de misión cumplida". La tarea más ardua está cumplida, agregó. "No se trata de este u otro equipo sino de la visión política del presidente Macri", reconoció. "Es la estrategia económica del Gobierno y del presidente", subrayó.

"Estamos dejando el auto preparado con la ruta preparada para que la cosa empiece a andar", dijo. Mencionó algunos aspectos de la macroeconomía, como la inflación y la actividad económica con los datos del Indec a octubre, que marcarían que el PBI dejó de caer.



Consultado sobre quiénes de los funcionarios que hoy están en Hacienda y Finanzas continuarán, contó que hoy se reunirá con Nicolás Dujovne (lo nombró como "Nico") y que está en permanente contacto con Luis "Totó" Caputo. "Los que estén para seguir, lo harán, con excepción de mi amigo del alma, Pedro Lacoste", que era el viceministro.



De hecho, varios de los funcionarios, que fueron llamados por Prat-Gay para formar parte de su equipo, se mostraban ayer desconcertados. "Yo estaba de vacaciones ayer cuando mi whatsapp empezó a explotar", relató uno de ellos, que aún aguarda saber si seguirá en su cargo o no.