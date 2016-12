Prat-Gay se despide con un blanqueo al que ya ingresaron u$s 90.000 M

En el inicio y también cuando dio a conocer las cifras parciales del blanqueo, Alfonso Prat-Gay prefería mantener la cautela y repetir la cifra de que con u$s 20.000 millones que ingresaran al régimen de sinceramiento fiscal se sentiría satisfecho. El número que se dio el lujo de difundir ayer, en la última conferencia de prensa como ministro de Hacienda y Finanzas, le sirvieron para marcar un cierre de su gestión con un dato más que positivo.



Hasta el lunes a las 18 ingresaron al blanqueo de capitales un récord de u$s 90.000 millones, más de cuatro veces lo esperado inicialmente desde el Gobierno. "En la última conferencia presentamos el extraordinario éxito del blanqueo", sostuvo Prat-Gay ante un microcine del Palacio de Hacienda lleno, en un día en el que las novedades sobre su alejamiento despertaron gran interés (ver nota aparte). "En el fuero íntimo sabíamos que iba a ser más de u$s 20.000 millones", se sinceró.



Otro dato clave dado a conocer ayer es el pago de la penalidad de quienes exteriorizaron: lo recaudado durante octubre, noviembre y diciembre alcanzó los $ 82.000 millones, cifra que Prat-Gay aseguró que alcanza (y hasta quizá sobre) para afrontar la reparación histórica durante el año próximo.



En Hacienda estimaban, con números cautelosos, que la recaudación este año por blanqueo podría llegar a $ 30.000 millones. Claro que también da un alivio a las cuentas fiscales. Si bien en el último mes del año existía cierta holgura (puntualmente, $ 78.000 millones es el déficit que se puede tener en diciembre y aún cumplir el objetivo de 2016), los ingresos fiscales por el blanqueo (que al hacer el neto de los $ 16.000 que se recaudó entre octubre y noviembre dan para el último mes del año que entrarán a las arcas fiscales $ 66.000 millones) aseguran que el déficit primario de 4,8% del PBI se conseguirá en 2016. "Va a estar incluso una uña por debajo del 4,8%", dijo Prat-Gay.



Acompañado por el titular de la AFIP, Alberto Abad, el ministro puntualizó que los u$s 90.000 millones equivalen en pesos a $ 1,33 billones. Se trataron de 235.000 declaraciones juradas, que "supera ampliamente" lo que habían proyectado desde Hacienda. "Es un éxito indiscutible, es una señal de que las cosas están cambiando en la Argentina. Va más allá de un equipo económico", sostuvo en clara alusión a sus últimos días frente a la cartera de Hacienda y Finanzas.



Los bonos que surgieron como opción de blanquear sin pagar la multa no tuvieron tanto éxito: fueron, en total, hasta ahora u$s 560 millones, principalmente en los títulos a más largo plazo (a 7 años de plazo), especificó Prat-Gay.



Los u$s 90.000 millones que ingresaron al régimen de sinceramiento fiscal representan un 17% del PBI y, los $ 82.000 millones recaudados por la multa, equivalen a 1% del producto. "Es una señal muy contundente de confianza en la Argentina", subrayó.



"Este ejercicio, que todavía no culminó, es 35 veces superior respecto de declaraciones de activos en el Gobierno anterior", insistió y recordó que entraron u$s 2600 millones en esa oportunidad. A su vez, subrayó que el blanqueo "es casi el doble de los u$s 52.500 millones que obtuvo Brasil".



Por su parte, Abad precisó que para el éxito de la operación "hubo un contexto internacional amigable, se nos alinearon todos los planetas". Recordó que en septiembre se logró acuerdo tributario con Uruguay, luego se sumó Chile en octubre, Suiza en noviembre, Brasil y, la semana, que se logró el acuerdo de información tributaria con Estados Unidos.



Indicó que en el organismo estuvieron dedicadas a esta operación unas 22.000 personas y sostuvo que 3 millones de personas ingresaron al sistema para obtener información. "A los remolones de la primera ola, los va a motivar la segunda ola", indicó el funcionario y dijo que de las 1700 personas con propiedades en Estados Unidos el 70% se incorporó al blanqueo.



Señaló que se declararon unos 18.000 inmuebles en el exterior por u$s 3551 millones, equivalentes a u$s 200.000 por cada uno. De todos modos, desde el Gobierno esperan que la mayor parte de las propiedades ingresen al blanqueo en la última etapa, entre enero y marzo, en un proceso que, entre otras cosas, permitió también ordenar patrimonios familiares y de pequeños ahorristas.