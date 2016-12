Procesan y embargan a Cristina por favorecer con obra pública a Báez

Cristina Fernández de Kirchner sumó ayer su segundo procesamiento en la Justicia federal, el primero en una causa por corrupción, luego de que el juez Julián Ercolini la considerara coautora de "asociación ilícita" y "administración fraudulenta" en la causa sobre direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, y ordenó un embargo sobre sus bienes por $ 10.000 millones, el equivalente a unos u$s 650 millones.

Se trata del expediente en el que fue involucrada a partir de una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer y que es un desprendimiento de la causa Hotesur, que también se tramita en el juzgado de Ercolini. La resolución de ayer incluyó también al ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido, y a los detenidos –en el marco de otros expedientes– José López, ex secretario de Obras Públicas, y Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones SA. En todos esos casos también se dispusieron embargos por $ 10.000 millones. Los otros procesados fueron Carlos Kirchner –primo del extinto ex presidente Néstor Kirchner–; Nelson Periotti, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.

Entre los principales argumentos de Ercolini se destacan el hecho de que "la asociación ilícita se fue gestando desde mayo de 2003", en referencia a la fecha de asunción de la Presidencia de Kirchner. Al respecto, indicó que de la maniobra participaron "miembros que no sólo se conocían sino que mantenían vínculos de estrecha confianza, sea por haber formado parte de los órganos de gobierno de la provincia de Santa Cruz o por haber formado parte de la función pública en la intendencia de Río Gallegos, donde el matrimonio Kirchner tenía pleno dominio de la situación".

En esa línea añade que "los funcionarios públicos imputados se conocían entre sí y alguno de ellos, si bien no se ha demostrado que conozcan personalmente a Báez, sabían de su existencia, de su rol y participación en la asociación".

En relación al delito de "administración fraudulenta" que le adjudicó a Cristina, argumentó que "habría omitido su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en su función de su calidad de jefa de gobierno con el fin de beneficiar indebidamente al amigo personal de su fallecido esposo y su socio comercial". Y sobre la ex presidenta puntualizó que "se advierte una intervención que a la luz del estudio integral y objetivo de los elementos de cargo reunidos, no son simples decisiones políticas, sino que son determinaciones con miras a lograr el ilícito cometido".

Por ejemplo, Ercolini dijo que la ex mandataria "habría efectuado el direccionamiento" en las licitaciones de obras públicas "mediante la firma de las leyes de presupuesto nacional" durante "los dos períodos" en que ocupó la Presidencia de la Nación de 2007 a 2015. Por ello, el juez entendió que "encuentro en condiciones de tener por acreditada, con la suficiencia que esta etapa procesal requiere, la materialidad de sus actos como así también de desacreditar cada uno de los postulados defensivos por ella volcados en la indagatoria".

Cuando a fines de octubre se presentó ante el juez, Cristina denunció que su situación judicial es una "persecución política" y recordó que la figura penal de asociación ilícita "fue muy usada en las dictadura para perseguir a los opositores". Ayer, vía Twitter, la ex presidenta criticó a Ercolini por el fallo, que vinculó al gobierno de Mauricio Macri y se preguntó, irónica: "¿Procesará también al 46% y al 54% que nos votaron en el 2007 y en el 2011?".