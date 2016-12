El gabinete sin descanso: se reavivan rumores sobre más salidas o renuncias

Comenzaba diciembre y todo parecía auspicioso para que el Gabinete tuviera un fin de año en paz. "Estoy contento, en líneas generales, con el crecimiento que ha tenido el equipo, con el aprendizaje de los ministros y no he planteado ningún cambio trascendente", declaraba Mauricio Macri, despejando así los rumores de internas, antes del retiro compartido en Chapadmalal. Como en un capítulo de la serie televisiva Game Of Thrones, en poco tiempo, comenzaron a caer importantes protagonistas de la administración nacional.



A Isela Costantini (Aerolíneas Argentinas) y Alfonso Prat-Gay se le sumaría en los próximos días, post-vacaciones, el secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín. En la Casa Rosada, ayer, lo daban incluso por despedido, mientras el aún ministro en funciones de Hacienda (hasta el viernes) daba una inédita conferencia de prensa. A su lado estaba el titular de la AFIP, Alberto Abad, quien hizo una aclaración a tener en cuenta: si bien por el decreto presidencial 1399 tiene mandato hasta 2020, ésto no significa que se quede hasta esa fecha.



Con el correr de las horas, no hubo oficialización, pero tampoco una desmentida del futuro alejamiento. "Estamos reestructurando todo", dijo el jefe de Chaín, Rogelio Frigerio (Interior), con quien nunca se llevó del todo bien, a su equipo. La idea sería eliminar "trabas burocráticas" para agilizar la gestión. Para disipar las versiones, hoy ambos compartirían acto en Santiago del Estero, si bien ya circuló con fuerza que su posible reemplazante será el actual subsecretario de Coordinación, Ricardo Delgado.



De confirmarse, sería la primera baja de un PRO puro. Forjado en Socma, Chaín acompaña a Macri desde 2007 cuando asumió como ministro de Desarrollo Urbano. Pero en la interna porteña entre Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti apostó al bando perdedor. Y es uno de los donantes citados en la investigación judicial de los aportes a la Fundación SUMA de la Vicepresidenta.



La sombra que se cernió sobre Chaín alimentó los viejos rumores de recambio ministerial. Los "sospechosos de siempre" son, entre otros: Jorge Lemus (Salud); pasando por Sergio Bergman (Ambiente); Patricia Bullrich (Seguridad), Oscar Aguad (Comunicaciones) y Francisco Cabrera (Producción).



Una posible "salida elegante" sería imprimir alguno de estos nombres en las boletas de las próximas elecciones legislativas. Ya fueron descartados dos que eran números puestos: Carolina Stanley (Desarrollo), quien mantiene su domicilio porteño, lo que le impediría competir en provincia; y Esteban Bullrich cuando Macri le dijo a Clarín: "No voy a sacar a uno de los mejores ministros de la historia de la Educación por una elección". La que sí podría volver a competir en Chaco sería la secretaria de Asuntos Municipales, Aída Ayala.



"No hay demasiados ministros que puedan ser candidatos", minimizó la hipótesis el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en noviembre. Pero después llegarían las renuncias luego de que el propio Presidente citara como antecedente las pocas bajas durante su gestión en la Ciudad. Ocurre que, parafraseando una metáfora futbolera: "Equipo que gana es el que no se toca".