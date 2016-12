La inversión interna bruta subió 5,7% interanual al sumar más de u$s 8200 millones

La inversión interna bruta sumó en noviembre u$s 8274 millones, lo que implica un alza de 5,7% interanual medida en términos de volumen físico y descontando el efecto de los precios, de acuerdo con el relevamiento de la consultora Orlando Ferreres.

Con ese resultado, la inversión acumuló en los primeros once meses de 2016 u$s 80.953 millones, un descenso de 1,9% contra igual período del año pasado.

Cono el registro de noviembre, explicó Ferreres, la inversión se posicionó en el 21,2% del Producto Bruto Interno (PBI), medido a precios constantes.

Según el trabajo, en la mejora del IBIM-OJF de noviembre fue fundamental el alza de 14,4% relevado en la inversión en maquinaria y equipos, que se mantuvo en terreno positivo por segundo mes consecutivo.

Por su parte, la construcción desaceleró "marcadamente su caída", con un descenso de 2,5% interanual, en noviembre. Por la recesión, la inversión en este sector acumula una merma de 7,3% en once meses, también contra igual lapso de 2015.

Ferreres consideró que con los datos de noviembre y "los aspectos positivos de los principales rubros de inversión", el IBIM-OJF "propone una interpretación optimista para el último mes del año y para principios de 2017".

"La inversión en equipos durables fue ciertamente volátil durante el año, pero muestra una variación positiva en el acumulado enero-noviembre", señaló. Respecto de la construcción, "que marcó la dinámica negativa para el IBIM, la diferencia a noviembre ofrece una coyuntura esperanzadora en términos de niveles de inversión, permitiendo hablar de señales positivas que sientan las bases para un 2017 más auspicioso".