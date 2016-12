Escuchas de George Michael aumentan 3000%

El numero de las escuchas de canciones de George Michael en Spotify tras la muerte del cantante británico se dispararon hasta niveles ciertamente apabullantes.

Así, en el día siguiente a su fallecimiento, las escuchas de sus temas aumentaron un 3158% en todo el mundo, según datos de la plataforma de streaming Spotify recogidos por la revista Billboard.

Las cinco canciones más escuchadas, tanto de su etapa con el dúo Wham! como en solitario, fueron "Last Christmas", "Careless Whisper", "Faith", "Freedom 90" y "Wake me up before you Go-Go". Los datos del lunes 26 de diciembre fueron comparados con las del día previo.

Por otra parte, Fadi Fawaz, novio del cantante desde el año 2011, afirmó que fue él quien lo encontró muerto en su cama cuando fue a buscarlo en la mañana del día de Navidad para compartir un almuerzo, según lo reveló a un diario local.